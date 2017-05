Perfil del entrenador: Diego Pablo Simeone

Google Plus

El 'Cholo' Simeone, en el banquillo de Ipurúa / Foto: Ángel Ezkurra (VAVEL)

Es difícil entender el Atlético de Madrid moderno sin recurrir a un nombre propio: Diego Pablo Simeone, el entrenador del próximo rival de la Sociedad Deportiva Eibar en La Liga. Por eso vamos a analizar al bonaerense.

Como jugador

Como futbolista tuvo una carrera exitosa en los años 90. Medio centro con gol (102 tantos), pasó además de por el Atlético de Madrid por otros grandes clubes europeos como el Sevilla o el Inter de Milán. Pero el 'Cholo' se hizo colchonero para toda la vida. En el Calderón vivió uno de los mejores momentos de la historia rojiblanca: el Doblete (Liga y Copa del Rey) de la temporada 1.995-1.996. Eso le marcó tanto que regresó al Atleti como entrenador en 2.011.

Como entrenador

Rescató a un equipo sin rumbo y lo condujo a los buenos resultados. Campeón de Liga, Europa League, Copa del Rey, Supercopa de España, Supercopa de Europa y dos veces finalista de la Champions League son los logros de los colchoneros con Simeone en el banquillo. Por si fuera poco, también lograron volver a ganar derbis al eterno rival y vecino, el Real Madrid. Rompieron el binomio Madrid-Barça para formar un triunvirato para el que ligas como la Premier o la Bundesliga aún no han dado con la fórmula.

Son muchos en definitiva, los motivos por los que el 'Cholo' es un ídolo en el Vicente Calderón. Pero tras ellos hay una manera de jugar, una forma de fútbol que muchos incluso trasladan más allá del deporte: luchar, presionar y llevar a la máxima expresión el "ganar y volver a ganar" de don Luis Aragonés. Es simple y es cholismo. Por si fuera poco viene acompañado de un trabajo milimétrico en el balón parado. La defensa es fundamental y los centrales también marcan.

El Atlético ahora tiene el cartel de gran club europeo. Es aquél conejo que un día un mago hizo salir de su chistera y un ejemplo para clubes como el Eibar de que el fútbol es un once contra once en el que luchar es casi un sinónimo de vencer aunque el presupuesto no sea el adecuado. El mago era Diego Pablo Simeone.