El Eibar quiere asegurar el octavo puesto

Google Plus

Pedro León volverá tras cumplir sanción. Foto: Ángel Ezkurra / VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar se desplazará a Madrid para disputar la antepenúltima jornada de este magnífico campeonato de Liga contra el Atlético de Madrid, este sábado a las 16:15 horas. Y lo hará sin presión. Los armeros no se juegan prácticamente nada, hace mucho que se salvaron de la quema y las cuentas no les salen para alcanzar los puestos de Europa League. No obstante, la ambición de quedar lo más arriba posible guiará a los de José Luis Mendilibar.

Un Mendilibar, por cierto, que perderá tantos jugadores como recupera para el choque del Vicente Calderón. Vuelven tras cumplir sanción Asier Riesgo y Escalante, así como el lesionado Bebé, mientras que se caen de la lista por lesión Luna, Capa y Nano Mesa. Unos entran y otros salen de la enfermería, algo habitual en la segunda mitad de temporada del Eibar. Habrá rotaciones obligadas, de nuevo. Fran Rico, por su parte, continúa recuperándose tras haber sido intervenido y no se incorporará hasta la próxima pretemporada.

Los armeros llegan al partido tras haber logrado siete de sus últimos 15 puntos, dos victorias, un empate y dos derrotas. Vencieron al Celta de Vigo en Balaídos (0-2) con goles de Kike García y Pedro León, para caer a continuación contra Betis (2-0) y Athletic (0-1). Empataron luego en Mendizorroza ante el Alavés. Esas dos derrotas y el empate ante los babazorros alejaron definitivamente al Eibar de las zona europea. También cabe mencionar que los azulgranas terminaron jugando contra diez en ambos derbis por las expulsiones de Escalante y Asier Riesgo.

La semana pasada, el Eibar volvió a la senda de la victoria al vencer al Leganés en el Estadio Municipal de Ipurúa. No fue una victoria demasiado convincente, pero una victoria, al fin y al cabo. Los armeros no realizaron su mejor partido, pero se llevaron los tres puntos merced a dos zarpazos de Enrich y Kike García.

La temporada llega a su ocaso y las piernas pesan más que nunca. Los músculos se resienten y las ánimos decaen. Pero los armeros no deben pecar de conformistas si quieren sacar algo positivo del Calderón. Tienen asegurar el octavo puesto al alcance de la mano, y eso no es poco.