Saúl tumba a un Eibar combativo

Tarde despejada en el Vicente Calderón. El Eibar visita al Atlético de Madrid aferrándose al vago sueño de jugar en Europa League la próxima temporada. Por intentarlo no se pierde nada, aunque es difícil ganar en un estadio así a uno de los tres mejores clubes de España. Hay que dar la cara. Pues vaya si lo hicieron los armeros.

Primera parte disputada

"Combato y me levanto", rezaba una pancarta desplegada en el estadio rojiblanco de cara a la vuelta de semifinales de Champions. Gabi y Dani García se saludaron y dio comienzo el encuentro con el Atlético tratando de manejar el balón y el Eibar presionando muy arriba. Los armeros ahogaban la salida de balón del rival y forzaron córner en el minuto tres. Era una declaración de intenciones; no se pensaban echar atrás. Poco después Takashi Inui recortó y sacó un buen disparo que tuvo que despejar Oblak. Además, los armeros se hicieron con el control del balón en esos primeros compases. No inquietaba el Atlético a pesar de que tenía calidad suficiente para sorprender en cualquier momento. Poco a poco el choque se fue balanceando hacia el lado local. El conjunto del Cholo ganó más peso en campo contrario con el paso de los minutos; Yoel veía cada vez más cerca el juego y tuvo que despejar un córner envenenado en el 21.

Pasó el ecuador de la primera mitad con 0-0. El Atlético creaba peligro pero sin el descaro necesario para ponerse por delante y el Eibar cerraba bien atrás. Los rojiblancos pidieron penalti por una mano de Ramis dentro del área, aunque el árbitro no la señaló. Tuvieron la oportunidad de adelantarse un minuto después: Carrasco recortó bien y se perfiló solo ante Yoel pero mandó el balón a las nubes. El peligro se hacía más real y las llegadas del Eibar eran anecdóticas. Pese a ello no le perdieron la cara al partido los de Mendilibar. En el 44 Saúl estuvo muy cerca de abrir el marcador a pase de Thomas. Fue la última porque Fernández Borbalán indicó el final del primer acto.

Un gol y se acabó

Se reanudó el partido tras el descanso y entró Torres en el lugar de Gaitán por parte del Atlético. Pedro León estuvo muy cerca de sorprender a los dos minutos con un gran zurdazo que pasó cerca del larguero. Empezaba de nuevo fuerte el Eibar aunque esta vez los locales tuvieron más facilidades para atacar. A pesar del resultado, el encuentro se animó. Inui fue el más incisivo de los suyos con sus arrancadas en banda y Yoel de nuevo fue protagonista con una gran parada a Filipe Luis. El juego se detuvo porque el lateral, que ya tenía una amarilla, le puso los tacos cerca de la nuca a Sergi Enrich. El árbitro no amonestó al brasileño. Todo estuvo muy igualado en el primer cuarto de hora.

Por parte del Atlético lo intentaron sin suerte desde media distancia Griezmann y Carrasco. No conseguía el cuadro colchonero hincarle el diente a su rival y le costaba entrar al área de Yoel, muy seguro en todo momento. El Cholo se desgañitaba en la banda ante las imprecisiones de sus jugadores. Juncà evitó un remate claro de Saúl enviando a córner en el minuto 68 pero fue el propio jugador atlético el que abrió la lata sesenta segundos más tarde: Torres abrió las piernas para dejar pasar un centro raso destinado al mediocentro, que, como si de una bola del pong se tratara, le cambió la dirección con la zurda y lo mandó raso cerca del palo corto.

Fue un jarro de agua fría para el Eibar. No se rindió en la recta final pero en defensa se volvió más frágil al salir a buscar el empate. Escalante remató a las manos del portero un gran centro de Juncà en el 83. El árbitro añadió tres minutos a los 90 reglamentarios y el Eibar se fue arriba a buscar el gol. Godín se autoexpulsó y la defensa del Atlético aguantó como pudo y puso el cerrojo definitivo a la puerta de la Europa League. Con esta derrota el Eibar queda, a falta de dos jornadas para el final de Liga, a ocho puntos del séptimo puesto. Algo que no empaña la magnífica temporada del equipo de José Luis Mendilibar, ya que los azulgranas siguen siendo octavos.