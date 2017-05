Atlético de Madrid - SD Eibar: puntuaciones del Eibar; jornada 36 de Liga Santander

Google Plus

Enrich persigue a Filipe Luis durante el partido. Foto: Daniel Nieto / VAVEL

Sin nada en juego, tampoco presión alguna, los armeros se plantaron en el Vicente Calderón sin complejos y pelearon de tú a tú ante todo un Atlético de Madrid, que buscaba asegurar la tercera plaza y al que a punto estuvieron de darle un susto. No lo hicieron, cayeron por la mínima merced a un solitario gol de Saúl, porque los azulgranas no vieron puerta en el arreón final propiciado por la expulsión de Godín por doble amarilla. Antes, los colchoneros desperdiciaron numerosas ocasiones en una gran primera parte de los locales. El carácter mostrado por los armeros, sin embargo, no deja de ser digno de alabar.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Yoel

6 | Fusilado. El guardameta armero logró dejar a cero la portería armera en una difícil primera parte para él, pero encajó un gol después en la segunda parte, cuando mejor estaba el Eibar. Seguro y atrevido tanto en los centros colchoneros como en los uno contra uno, Yoel dio la talla.

Arbilla

5 | Una de cal y otra de arena. Gaitán apenas le causó problemas en la primera parte, la mayoría de jugadas colchoneras llegaron desde la banda contraria. En la segunda parte, sin embargo, el gol rojiblanco llegaría por la suya, gracias a un centro de Godín.

Lejeune

5 | Engañado. Otro que tuvo mucho trabajo. Sufrido de lo lindo en la primera mitad y se comió en amagó de Torres en el gol colchonero, dejó pasar el balón entre las piernas para que Saúl rematase.

Ramis

4 | Superado. El central hizo lo que pudo en una primera parte complicada. Cayó al suelo al recortarle Carrasco dentro del área en una jugada peligrosa que el belga mandó por encima de la portería. Despejó un centró con la mano, pero al árbitro no lo vio.

Juncá

5 | Novedad. El lateral está aprovechando sus minutos debido a las lesiones de Luna y Capa. Contra el Atlético completó un partido digno, y eso que tuvo mucho trabajo.

Dani García

6 | Frustrado. El capitán fue de los mejores de su equipo, pero terminó el partido frustrado con el árbitro y vio cartulina amarilla por protestar airadamente.

Escalante

5 | Pudo empatar. Partido regular del argentino. Se entregó como siempre lo hace, pero le faltó criterio a la hora de jugar con balón y mover al Eibar. Tuvo la última ocasión del partido, un cabezazo que fue a parar a las manos de Oblak.

Inui

6 | Insistente. El japonés fue el que más lo intentó por parte del Eibar, aunque con más corazón que cabeza. Inui lo intentó una y otra vez, pero pocas veces pudo crear verdadero peligro. Dispuso de la mejor ocasión del Eibar, un remate demasiado centrado despejó Oblak en la primera parte.

Pedro León

5 | Desconocido. Mal partido del murciano, que no logró romper la defensa del Atlético de Madrid por su banda derecha, algo de lo que depende, y mucho, el Eibar.

Kike García

4 | Aislado. Tanto él como Enrich estuvieron demasiado solos en ataque. Incluso en los mejores momentos del Eibar, los azulgranas no tuvieron las ideas claras en la zona de tres cuartos y Kike no recibió balones.

Sergi Enrich

4 | Aislado. Al igual que Kike García, el balear también estuvo demasiado separado de la medular y no gozó de oportunidades de gol.

Gálvez

5 | Mala pata. Entró en lugar de Ramis, que tampoco estaba realizando un gran partido, pero fue con él cuando el Eibar encajó el único gol del encuentro. Mala sueete, no tuvo culpa alguna.

Rubén Peña

5 | Nada nuevo. Sustituyó a Inui en el minuto 79 y no ofreció nada nuevo. Jugó en la recta final, cuando el Eibar encerró a los colchoneros en su área.

Adrián González

S.C | El madrileño entró al terreno de juego y apenas apareció en el arreón final de los armeros.