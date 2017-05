Germán Albistegui: "Me siento capacitado para ser el presidente"

El postulante se siente pleno. Foto: SD Eibar.

Al final de la presente temporada, se definirá el próximo presidente electo de la Sociedad Deportiva Eibar. Uno de los aspirantes a esta plaza es Germán Albistegui. El oriundo de la comunidad armera compareció en Marca, en donde se le vio pleno. El actual miembro del Consejo de Administración de la entidad azulgrana explica el porqué de su candidatura: "Me siento en el mejor momento de mi vida y tengo las facultades suficientes para asumir este cargo". Además agregó: "Existen cuestiones que se pueden mejorar y presentar esta alternativa fue una buena idea". Cabe recordar que ejerce el cargo de Consejero en los guipuzcoanos desde el 2010.

Por otro lado de forma indirecta valoró positivamente la gestión de Amaia Gorostiza, la actual presidente del club aunque dio su parecer: "El Eibar necesita un presidente cercano, transparente y que sepa a dónde apunta todo esto. De momento las cosas se suceden satisfactoriamente, pero considero un elemento fundamental la cercanía con el entrenador si las cosas se tuercen para conocer sus inquietudes". También marcó una diferencia respecto de la primera mandataria armera: "Tengo en mente reunirme una vez por mes con los aficionados y los medios".

"No estaría en un esquema que no comparto"

Entre los rumores después del proceso electoral se proyecta una innovación en la cual el Consejo de Administración contemplará dos bandos, es decir, que la lista opositora también será escuchada. Esgrimiendo una opinión al respecto Albistegui fue sincero: "Habrá que ver cuál es el escenario tras las elecciones. Cada consejero tendrá total libertad y desde mi parecer no estaría en un esquema que no comparto". A su vez develó los motivos de la continuidad en el cargo actual hasta el presente: "Los accionistas me dieron su confianza es por ello que continué. Sin embargo observé algunas cuestiones de las que disentía y seguí defendiendo al club a mi manera".

Uno de los grandes desafíos de cara al futuro para el Eibar es el proyecto sobre la Ciudad Deportiva. Para el actual consejero su anhelo tiene como propósito: "Que la gente de la comunidad vaya a ver los partidos de nuestros jóvenes y los chavales no tengan que desplazarse hacia otros pueblos para entrenar". Otro de los focos de crecimiento radica en el departamento comercial del club, del cual para Albistegui necesita: "Un margen de mejora. Vamos a crear un órgano de internacionaliziación para fomentar el crecimiento en este aspecto".

Pasando de hoja se remitió a lo estrictamente deportivo, tocando temas claves. El candidato a presidente brindó su apoyo al entrenador del primer equipo y director deportivo: "Tenemos plena confianza en Mendilibar y Fran Garagarza". Respecto a ambos con vistas a la conformación de la plantilla para la próxima campaña añadió: "Vamos a facilitarles todos los medios y aumentaremos el presupuesto de los fichajes". Ante los rumores de la posible partida de Garagarza sentenció: "Le voy a esperar, pero es normal que tenga ofertas. En caso de irse valoraremos su reemplazo y no descarto que sea de la Dirección Deportiva actual".

Mendilibar cuenta con la confianza de Albistegui. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

También sostuvo cuáles serán sus primeras decisiones en caso de asumir como presidente: "Hablaré con todos los trabajadores y desarrollaré un plan de acción. El club no puede estar parado ni un segundo. Las prioridades son la planificación del aspecto deportivo y la Ciudad". Indudablemente Albistegui no mantiene una relación estrecha con Alex Aranzábal, ex-presidente azulgrana entre los años 2009 y 2016. El candidato le apuntó sin pelos en la lengua: "Tenemos un buen equipo y no necesitamos de él, ya que su ciclo culminó el año precedente. Además no me gustó su salida del club".