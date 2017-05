Google Plus

El Alavés quiere a Luna. Adrián Ferro / VAVEL

Los pretendientes se le acumulan a Antonio Luna. Todo parece indicar que el lateral sevillano que termina contrato, no seguirá en la Sociedad Deportiva Eibar la próxima temporada. El club armero ha mantenido varias reuniones con el representante del jugador, pero no están dispuestos a ofrecer lo que el futbolista pide y no habrá acuerdo - salvo sorpresa mayúscula -.

Ya desde hace meses se menciona al Sevilla, club de formación del lateral, como posible destino de Luna. Es muy probable que así sea y finalmente recale en el club hispalense, pero no parece ser esa su única opción. Según informa Marca, el andaluz también cuenta con una oferta importante del Alavés, un contrato por tres temporadas y un salario que el Eibar no puede igualar. Sergio Fernández, actual Director Deportivo del Alavés y el que fuera Director Técnico del Eibar la temporada pasada, ya habría contactado con Luna para transmitirle el interés de los vitorianos.

Luna llegaría al Alavés para sustituir a Theo Hernández, cedido en el conjunto babazorro por el Atlético de Madrid y recién fichado por el Real Madrid por unos 30€ millones.

Sea uno u otro su destino, lo que es seguro es que el Eibar perderá a uno de sus pilares. Uno además, que cuenta con la total confianza de José Luis Mendilibar y que viene de completar su mejor temporada como profesional. Tal vez no sea el único. A pesar de tener contrato en vigor, hay varios clubes interesados en Florian Lejeune, Sergi Enrich y hay otro puñado de jugadores que terminan contrato este verano: Dos Santos, Ramis, Adrián...El central balear es del agrado de Mendilibar y podría renovar, mientras que la marcha de Adrián parece otra certeza. El madrileño pasó reconocimiento médico recientemente y pondrá rumbo al sur, al Málaga, donde entrena su padre Míchel. Tocará renovar plantilla, hay trabajo que hacer en los despachos de Ipurúa.