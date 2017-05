Ipurúa se quiere despedir a lo grande

Google Plus

El Eibar viene de caer en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid (Foto: Daniel Nieto / VAVEL)

La liga está a punto de finalizar, y con 6 puntos aún por jugar, la SD Eibar ya sabe que la próxima temporada jugará en la máxima categoría del fútbol nacional por cuarta temporada consecutiva. El equipo armero ha conseguido a la tercera algo que ha sido determinante para sellar su permanencia de forma holgada, y ha sido la gran segunda vuelta realizada, al contrario que las dos temporadas anteriores.

Sabiendo que el cuadro armero no se juega nada, ya que las opciones europeas ya no existen, el conjunto azulgrana buscará la victoria única y exclusivamente para intentar dar una última alegría a su afición esta temporada como locales. El Eibar, puede, además, ejercer de verdugo y es que el Sporting, su rival esta jornada, puede certificar su descenso de forma matemática si no gana al cuadro dirigido por Mendilibar.

Si el Eibar puntúa en Ipurua, el Sporting desciende de categoría

El partido de Ipurúa no solo será seguido en Eibar y Gijón; en Leganés estarán muy pendientes del encuentro entre asturianos y guipuzcoanos, ya que un empate o una derrota del Sporting certificaría la permanencia del CD Leganés, independientemente del resultado con el que acabe el partido de los pepineros ante el Athletic en San Mamés. En A Coruña también estarán muy pendientes del encuentro en Ipurúa, ya que el Deportivo también puede sellar su permanencia.

El Eibar podría, por tanto, descender a un equipo a la Liga 123 si consigue puntuar esta jornada 37 en Ipurúa. No obstante, el cuadro armero deberá dejar de lado su forma más solidaria y jugar de manera profesional, buscando la victoria para honrar a una afición que ha sido fiel en los 18 partidos anteriores en Ipurúa.

El Eibar no puede entrar en Europa y ya tiene la permanencia asegurada

El equipo azulgrana, además, tiene jugadores que bien podrían estar ante su último servicio en el estadio de Ipurúa defendiendo la zamarra azulgrana del equipo eibarrés, como es el caso de Luna, Dani García, Sergi Enrich o Ander Capa, aunque todo son especulaciones. La gran temporada del equipo armero no ha pasado desapercibida para otros clubes, no solo de España, sino de toda Europa, y es difícil que los jugadores puedan mantenerse en el equipo eibarrés la próxima temporada. Esto hace que ganar al Sporting sea una especia de obligación para que la afición y los jugadores cierren la temporada en Ipurúa por la puerta grande.