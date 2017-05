Adrián, en su despedida: "El Eibar siempre estará en mi corazón"

Adrián, en la rueda de prensa de despedida | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Adrián González pone punto y final en su paso por la Sociedad Deportiva Eibar. El centrocampista madrileño pertenecerá al Málaga a partir del 30 de junio y estará a los mandos de su padre, de Míchel González. El jugador se despidió públicamente, donde algunos compañeros del equipo, Amaia Gorostiza y Fran Garagarza estuvieron presentes.

"Han sido dos años buenísimos, ninguno malo"

"Muchísimas gracias al club por estos dos años magníficos, y a mis compañeros, que también han ayudado a que estos dos años hayan sido de completa felicidad. Han sido dos años buenísimos, con prácticamente ningún momento malo. Me han venido muy bien para mi carrera. Voy a estar siempre agradecido al Eibar, lo voy a llevar en mi corazón", manifestó el jugador madrileño poniendo un punto de tristeza.

"Esto se acaba, nos tenemos que separar", decía. Añadió que se le hará difícil irse del Eibar después de haber estado dos años en el club, pero en todo momento dejó claro que le gustaría haber seguido. "Me voy con tristeza, pero hay que respetar todas las opiniones y todo lo que piensa el club de lo que tenía que ser nuestro acuerdo", agregó.

Al ser preguntado por el porqué de su marcha, Adrián dijo que existían diferentes opciones, pero dejó claro que "cada uno tiene su opinión" (de renovar o no) y que lo importante es que ambas partes (directiva y jugador) se respeten en todo momento. "Me voy de aquí teniendo la misma buena relación con Fran (Garagarza, director deportivo) y con Mikel (Martija, secretario técnico) a pesar de que hayamos discutido lo que tenía que ser el acuerdo", manifestó respecto al tema.

"Espero que cuando venga a Ipurúa sientan el mismo cariño hacia mí"

Para finalizar, quiso concluir con estas bonitas palabras su rueda de prensa de despedida: "De mi estancia aquí me quedo con todo. Desde el primer día caí de pie porque me salieron las cosas fenomenal. He sentido siempre el cariño y el respeto de la afición desde el primer día. Si tengo que jugar el domingo no va a ser fácil despedirme de toda la gente. Esperaba que nuestro camino juntos hubiese sido más largo. Me da tristeza tener que irme. Espero volver muchos años aquí porque será buena señal para el Eibar y para mí. Espero que cuando venga sientan el mismo cariño hacia mí que el que voy a sentir yo cuando vuelva a pisar el césped de Ipurúa".

Estas son las mejores imágenes de la rueda de prensa, donde el jugador repartió abrazos con compañeros de equipo y gente del club.