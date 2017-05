Mendilibar: "Será el último esfuerzo en casa"

Mendilibar, ante los medios | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar se enfrenta a un Sporting que se juega la vida este domingo en el Estadio Municipal de Ipurúa. Los de Rubi aún cuentan con opciones de seguir en La Liga Santander la próxima temporada, peor para ello deben ganar sí o sí en tierras vascas y que el Leganés pierda ante el Athletic Club en San Mamés. "Será el último esfuerzo en casa ante un rival que se lo juega todo en este partido", advertía sobre ello Mendilibar.

"Mi trabajo es mentalizar a los jugadores"

Pero no solo el Sporting se juega algo; el Eibar también tiene en juego algo: el orgullo y el honor. "Si no ganamos, el Espanyol viene fuerte e incluso el Alavés y podemos quedar décimos. Mi trabajo es mentalizar a los jugadores para que tengamos un buen inicio de partido, que los 15 primeros minutos sean buenos por nuestra parte", manifestó Mendilibar.

"Antes parecía que daba igual quedar octavo o décimo; ahora sí"

Además del orgullo y del honor, hay algo mucho más importante en juego, cosa que muchos no lo saben: dinero. Según en qué puesto queda cada equipo, tiene más ingresos o menos por los derechos televisivos. El Eibar no puede competir por el séptimo puesto, por lo que lucharán en los dos partidos restantes por quedar octavos. Respecto al tema de los ingresos, el técnico de Zaldívar dijo lo siguiente: "Antes parecía que daba igual quedar octavo o décimo porque no había dinero de por medio, pero ahora para todos hay un aliciente. Antes se hablaba de primas a terceros, pero una vez que sales al terreno de juego, el jugador sale a competir, once contra once, y ya no sabe lo que puede haber".

"No desciendes por no ganar hoy; el mal ya está hecho"

Respecto al rival que tendrán en frente el domingo, dijo que es un equipo que mira al mucho al rival, y a su técnico, a Rubi, también le describió como un técnico que mira mucho al rival. Al recibir la pregunta de la importancia de este encuentro para los gijonenses, el míster respondió lo siguiente: "No desciendes por no ganar hoy, desciendes por no haber sacado puntos antes. El mal ya lo has hecho antes, ahora ya no depende de ti. Se juegan mucho, pero eso no quiere decir que vayan a jugar mejor o peor porque muchas veces los nervios pueden más".

Además, afirmó que el equipo no ha tenido buena semana, pero espera que no le afecte durante el partido: "Me preocupo de nuestro equipo, que no ha estado bien esta semana en los entrenamientos, pero que espero que empiece bien el partido".

La marcha de Adrián

"Me parece bien que Adrián se haya despedido"

Para concluir la rueda de prensa, habló sobre la marcha de Adrián González del Eibar: "Me parece muy bien que haya tenido la deferencia de despedirse. Ha dado la cara, ha habido compañeros con él y me parece que es un buen tipo, con el que hemos estado dos temporadas muy bien, encantador tanto en lo personal como en el terreno de juego. Se va un jugador que nos ha aportado y que sus compañeros le han tenido en estima", concluyó Mendilibar.