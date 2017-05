Previa Eibar - Sporting: no todas las despedidas son tristes

Google Plus

Está preparándose todo ya para que se cierre el telón del presente ejercicio liguero. Y casi todo está dicho ya, solo por arriba quedan algunas palabras por mediarse. Por tanto, habrá partidos ya que serán un mero trámite y que no tendrán ningún efecto significativo más allá de aquello de "quedar tan alto como se pueda". Un tópico que se ha repetido en muchos equipos estas últimas semanas. Y no queda exento de él un Eibar que ya no tiene opciones de entrar en Europa, y en una fiesta del fútbol, se despedirá de su afición frente a un Sporting que ya cuenta las horas para despedirse de la élite.

La fiesta armera

No se ha entrado en Europa, pero eso ya no importa. Lo importante es que Ipurúa es feliz. Porque el Eibar ya es un proyecto serio y más que sólido. Porque por tercer año, los armeros se han superado. Y porque no se sabe hasta adonde puede llegar a aspirar un equipo cuyo entrenador ya sabe que seguirá dirigiéndolo, hecho que permite a varios de los pesos pesados seguir en la plantilla.

Estas últimas jornadas mataron la posibilidad de colarse en la competición europea. Y es que los de Mendilibar se dejaron importantes puntos ante el Athletic, Atlético, Real Betis o Alavés, que les privaron de la posibilidad de seguir a día de hoy con opciones de ir a Europa. Por tanto, poco le queda por hacer a un equipo que ya debe trabajar en planificar el próximo curso.

El adiós de una etapa

Bonitos fueron los años para los rojiblancos, pero llegaron a su fin, o están a punto de hacerlo. Todo parece listo para que se dicte sentencia, cinco puntos separan al Deportivo del Sporting, con seis en juego. No es imposible que los asturianos ganen sus dos encuentros, aunque sí labor harto complicada, pero encima debe darse la carambola de que los gallegos pinchen por partida doble.

Lograron vencer la pasada jornada frente a la UD Las Palmas, pero esto no sirve para tapar el mal momento de los de El Molinón. Seis de los últimos veinticuatro puntos es lo que han cosechado en este tramo final de temporada, una cifra que como es fácil de esperar, no se puede permitir un equipo que aspira a salvarse. Bastante barata parece que estará esta temporada la permanencia, y más aún viendo lo poco que han puntuado en la segunda vuelta los equipos de la zona roja.

La igualdad rige en el historial

Echando la mirada al libro de los récords, se aprecia que ha habido cierta igualdad en los enfrentamientos entre asturianos y vascos. Es un partido que no se ha jugado demasiadas veces, 26 en concreto. Y de ellas, 9 han acabado en victoria del Sporting, y otras 7 en triunfo armero. Dejan con ello un resto de 10 empates. En cuanto a goles, es mínimo el diferencial a favor del Sporting (27-28)

La estadística tiende su mano al Eibar

En cambio, se vuelve bien distinta la situación cuando la mirada es llevada a las cifras del presente curso. Y es que los eibarreses son un conjunto, primero bastante más goleador (54-39), y muchísimo más sólido en defensa (46-70). De hecho es la defensa el principal punto débil de los pupilos de Rubi. En cuanto a pases, es mayor la cifra de los realizados por los asturianos, pero superior el promedio de acierto de los armeros.

Martínez Munuera al silbato

El colegiado del comité valenciano ha sido designado para dirigir el enfrentamiento que tomará lugar en Ipurúa entre Eibar y Sporting. Es uno de los colegiados del fútbol español que cuentan con licencia internacional, y está en la élite desde el 2013, siendo ésta su cuarta temporada en primera división. Es un árbitro bastante flexible con las tarjetas y poco estricto, con unos de los ratios de expulsiones más bajos, una cada cinco partidos.

Munuera (centro) en el último encuentro que arbitró a los armeros | Ángel Ezkurra- VAVEL

Convocatorias:

Han hecho ambos técnicos oficiales sus listas. Mendilibar citó a todos los futbolistas disponibles de la primera plantilla, es decir, todos excepto Fran Rico, Antonio Luna, Nano y Anaitz Arbilla.

La de Rubi la integran Cuéllar, Diego Mariño, Whalley, Douglas, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez, Traore, Carlos Castro, Nacho Cases, Lora, Burgui, Canella, Isma López, Carmona, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez y Cop.

Posibles onces:​​