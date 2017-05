La última convocatoria de Adrián en Ipurúa

Google Plus

Una multitud se prepara para despedirse del mediocentro. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

En la víspera del encuentro liguero correspondiente a la trigésimo séptima jornada, la Sociedad Deportiva Eibar se prepara para enfrentar al Real Sporting de Gijón. Con el objetivo de afirmarse en el octavo lugar de la tabla, José Luis Mendilibar tiene no ha dejado elemento alguno librado al azar. Por ello en el último encuentro de la temporada no dispondrá de cuatro futbolistas del primer equipo. Anaitz Arbilla recibió la quinta amonestación frente al Atlético de Madrid, por lo que deberá cumplir su ciclo de amarillas desde la grada.

Por otro lado Fran Rico prosigue los plazos de recuperación y se estima que para la pretemporada estará listo de su osteocondritis en la rodilla derecha. Asimismo Antonio Luna y Nano Mesa continúan evolucionando favorablemente de sus lesiones musculares. El lateral sufrió una rotura de fibras en el muslo y el ex del Tenerife se reincidió con otra ruptura en el cuádriceps de la pierna derecha. Mientras tanto Ander Capa formará parte de los disponibles, después de ser intervenido quirúrgicamente. El de Portugalete se había fracturado el quinto metacarpiano de la mano derecha.

En consecuencia el míster del elenco armero confirmó los 18 convocados. Entre ellos figuran los dos porteros Yoel Rodríguez y Asier Riesgo. También se encuentran los defensas Alejandro Gálvez, Iván Ramis, Ander Capa, Mauro Dos Santos, Florian Lejeune y David Juncà, por lo que dispondrá de un sólo lateral zurdo y derecho. Asimismo los centrocampistas azulgranas: Gonzalo Escalante, Christian Rivera, Takashi Inui, Rubén Peña, Dani García, Pedro León, Adrián González y Bebé. Finalmente los dos delanteros centro: Sergi Enrich y Kike García.

En la presente jornada se podrán despedir de la afición Dos Santos y Adrián, quienes no seguirán el próximo curso. El centrocampista anunció el adiós al Eibar este jueves en una comparecencia ante los medios. En tanto que el zaguero permaneció en silencio últimamente, se negó a una extensión de contrato. Por su parte Luna cuyo vínculo también expira en junio se encuentra en una situación similar. Debido a su lesión se ausentará en Ipurúa. Otra de las incógnitas de cara a la próxima campaña es Iván Ramis. El ex del Levante no renovó aun, restando menos de un mes para la finalización del contrato.