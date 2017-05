Un resultado banal

Google Plus

Sporting de Gijón: Cuellar; Douglas, Babin, Mere, Canella (C); Sergio (MIN.74; Torres), Vesga, Moi Gomez, Carmona (MIN.86; Isma López), Burgui (MIN 82; Amorebieta) ; Cop.

SD Eibar: Riesgo; Capa, Galvez, Lejeune, Junca; Dani García (C), Adrián (MIN. 58; Kike), Escalante (MIN.69; Rivera), León, Inui (MIN.77; Bebe) ; Sergi Enrich.

Con la afición llevando a volandas al equipo desde el primer minuto, comenzó el duelo entre vascos y asturianos, un duelo a vida o muerte para el Sporting, que necesitaba los tres puntos como agua de mayo, además de depender del resultado que cosecharan Leganés y Deportivo de la Coruña, rivales directos en la lucha por la salvación. Los primeros compases del encuentro fueron vibrantes, pero eran los armeros los que parecían estar necesitados y no los asturianos, puesto que en el tres, Adrián González a punto estuvo de adelantar a los suyos.

El Eibar, era el cuadro que trataba de generar peligro, el que tenía sed de victoria, el que buscaba la meta rival; en definitiva, el que iba a por los tres puntos. Uno de los más activos estaba siendo el "24" eibarrés, que pudo perforar la portería del "Pichu" en mas de una ocasión. El peligro venía por las bandas, por lo que Takashi Inui y Pedro León cobraron mayor valía en el duelo. De manera paulatina, el Sporting fue despertando y comenzó a hacer de las suyas, gracias a un activo Carmona, que desde su carril creó alguna ocasión que otra. Lo dicho, los rojiblancos entraron de lleno en el choque, y las ocasiones comenzaron a sucederse, poniendo en apuros al guardameta vasco Asier Riesgo. De hecho, tal fue la inclusión del cuadro gijonés en el enfrentamiento que lograron anotar, pero en fuera de juego, por lo que la diana no subió al luminoso.

Ante tanta insistencia por parte de los visitantes, el premio llegó, obra de Burgui. El ex del Castilla no se lo pensó dos veces, y probó suerte con su pierna menos buena para abrir la lata del encuentro. El gol no hundió a los de Mendilibar y siguieron a lo suyo, a su juego, fieles a a su estilo y sobre todo, dominando y mucho la posesión del esférico.

Burgui, en Ipurúa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Hubo minutos en los locales se estaban gustando, minutos en los que combinaban, jugaban a un fútbol asociativo y deleitaban a la hinchada. El balón era blaugrana, pero las ocasiones se tenían de rojiblanco. Con esa dinámica llegó el descanso, para bien del cuadro guipuzcoano, dado que los hombres de Rubi se habían convertido en auténticas bestias, con hambre de gol, con sed de victoria.

Con la reanudación del juego, parece que los de Mendilibar reaccionaron, y el central galo, Florian Lejeune, tuvo el gol en su testa.

El Eibar era un verdadero huracán. Atacaban con toda la intención del mundo, sin piedad alguna, tratando de hacer la igualada. El Sporting lo puso todo y más para igualar a los locales en intensidad, pero seguían siendo muy superiores.

La superioridad no duró mucho, y acabó convirtiéndose en una situación de mero dominio por parte del conjunto armero, mientras que los de Gijón eran los que atacaban con mayor convicción. Pase a pase, los eibarreses comenzaron a llegar al área del adversario con mayor ímpetu, y Christian Rivera rozó el tanto mediante un lanzamiento desde la frontal. El juego por banda se convirtió en el arma más letal de los de Rubi, puesto que una y otra vez, tanto Carmona y como Burgui partían desde zona de extremos en busca del gol. Viendo el marcador, era inevitable dar entrada a un central para aumentar la solidez de la zaga, por lo que Amorebieta fue incluido en el terreno de juego.

Lance del encuentro | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Tal fue la solidez mostrada por el Sporting en los minutos finales, que la SD Eibar no logró batir a Cuellar, por lo que se hizo con tres puntos en vano, y se hunde con dirección a la división de plata, a Segunda División.