SD Eibar - Sporting: puntuaciones del Eibar, jornada 37 de La Liga | Fotógrafo: Ángel Ezkurra

No pudo dar los tres puntos a su afición, pero no por ello no fue emotiva la despedida entre Ipurua y Eibar. Los asturianos lograron imponerse, mas en vano, a los armeros; gracias al tanto de un Burgui que acabaría siendo el mejor jugador del partido. No obstante, como ya se ha dicho, fue en vano la victoria, pues aún así fue consumado el descenso de los rojiblancos a la antesala de la élite del fútbol nacional, lo que cierra definitivamente la zona de descenso, mientras que el Eibar sigue en la zona alta de la tabla, aunque fuera de puestos europeos, donde ya se sabía que se tendría que quedar.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Mendilibar

5 | No estuvo demasiado acertado con los cambios, pero tampoco la fortuna acompañó a su equipo. El empate hubiera sido tal vez un resultado justo, pero los palos evitaron los goles del Eibar. La idea de añadir a Rivera fue buena, así como sacar a un Adrián que no acababa de funcionar del partido, pero no resultó.

Riesgo

5 | Tuvo poco trabajo, aunque pudo haber aportado mayor seguridad. Poco que hacer en el gol, pues la definición de Burgui fue bastante buena, con un tiro cruzado, raso y excelentemente colocado. Fue más culpa de su zaga, que suya.

Capa

5 | En ataque no tuvo tanta clarividencia como en otras ocasiones y ejerció mal su marca en la acción del gol. Se quedó demasiado adelantado a su posición y dejó hueco para que Burgui se colara. Correcto en el resto del partido.

Gálvez

5 | Era el otro de los defensores implicados en la acción del gol. Intentó cerrar la línea de disparo de Burgui, pero no llegó a tiempo. Es difícil aventurar si podría haber hecho más por evitar el tanto. En el resto de acciones, no estuvo demasiado mal, actuación pasable.

Lejeune

6 | Como acostumbra, mejor que su compañero, sea Ramis, Gálvez o Mauro. Ha sido un jugador importante este año, siempre de los más correctos en defensa. Realizó un buen partido, en su línea.

Juncà

6 | No parece que Luna vaya a seguir en el Eibar, y por ello Mendilibar le está dando minutos. No está decepcionando. Se incorpora bien al ataque, no defiende mal y colabora. Tiene un sitio en el equipo.

Escalante

6 | Sabes que con él, el sacrificio está garantizado. Trabajó y trató de aportar al ataque tanto como suele hacer en defensa, aunque no acabó de estar acertado. No fue un mal partido, pero tampoco uno destacable.

Dani García

6 | Lo mismo que Escalante, pero algo más enfocado a labores de creación. Es una de las piezas angulares del equipo, y como tal, uno de los que siempre rinden. Pudo tener más acierto en tramos determinados, pero ni mucho menos se le puede criticar.

Adrián

4 | Seguramente esperaba que su despedida de Ipurua fuera mejor, al menos en lo que a fútbol respecta. Hay cierto sentimiento mútuo entre la grada y este jugador, y es algo que siempre quedará ahí, pero su último partido fue tal vez el peor de esta temporada, en la que ha rendido a un nivel abrumador. Envió al palo un balón que podría haber adelantado al Eibar.

Inui

6 | Otro miembro del club de los que siempre lo intentan. Su sacrificio es innegociable, lo intentó y se batió con Douglas, ayudó en defensa y trató de crear peligro. Le faltó únicamente acierto en los metros finales.

Pedro León

6 | Su desgaste no será el mismo que el de otros compañeros, pero el rendimiento que da siempre está a la altura. Inacabable calidad para un jugador que ha encontrado en Ipurua ya su casa. Correcto, pero como muchos compañeros, poco clarividente en el tercio final.

Sergi Enrich

5 | No fue el día. Buscó el gol con ahínco, como siempre. Quería sumar uno más para alegrar la tarde a Eibar, y para su gran amigo Adrián. Sin embargo, no le salieron en absoluto las cosas. Pero eso sí, trabajador de inicio a fin.

Kike

5 | Entró para mejorar a Adrián, aunque tampoco aportaría ese punto extra de efectividad. Se ofreció, tocó y generó acercamientos, pero poco más allá de ello.

Christian Rivera

6 | También estuvo muy activo desde que saltó al verde. Aportó ganas y trabajo, además de algo de frescura a la medular. Estuvo cerca de marcar, pero la madera le privó el lujo.

Bebé

5 | No ha sido su año. Empezó la temporada muy bien, pero actuaciones insípidas como la de este partido lo han relegado al banquillo. Salió con ganas y con velocidad, pero no tuvo acierto tampoco.