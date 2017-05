Inui, duda para el domingo

Google Plus

Inui, con el balón en el Estadio de La Cerámica | Imagen: PhotoSilver - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar quiere poner la guinda al pastel este próximo domingo, donde jugarán el último partido de La Liga Santander 2017/2018. Será ante uno de los mejores rivales del mundo, el FC Barcelona de Luis Enrique. Los culés están obligados a ganar si quieren ser campeones de liga, pero para ello el Real Madrid tendría que perder sí o sí ante el Málaga. El empate o la victoria madridista no les vale a los de Luis Enrique.

Para este partido, José Luis Mendilibar podría no contar con Takashi Inui. Según apuntan las informaciones, el jugador japonés no pudo finalizar una de las sesiones debido a una contusión que sufrió en uno de sus muslos. Pese a que la lesión no vaya a ser grave, Inui acaso tendría que quedarse en Eibar sin poder viajar al Camp Nou y jugar el último partido de la temporada con la Sociedad Deportiva Eibar. Si esto es una realidad, Mendilibar podría alinear a Bebé o a Rubén Peña en su puesto, incluso, si jugase con dos delanteros, podría cambiar de sistema para dar a Adrián González sus últimos minutos con la Sociedad Deportiva Eibar en la actual temporada, ya que el jugador madrileño dejará el club armero y fichará a coste cero por el Málaga de su padre Míchel González, que es el técnico del conjunto boquerón.

Dos sesiones más antes de partir hacia Barcelona

A la Sociedad Deportiva Eibar le quedan dos únicos entrenamientos para despedir Atxabalpe por un tiempo y viajar hacia la Ciudad Condal. Ambas sesiones serán en Atxabalpe, y los jugadores de la plantilla tendrán que estar presentes allá para las 11:00 horas tanto el jueves 19 y el viernes 20. José Luis Mendilibar tendrá que ver cómo evoluciona Takashi Inui, y si lo hace favorablemente, podría meterle en la convocatoria de 18 futbolistas para el Camp Nou.