Dani García: "En el Bernabéu sufrimos y disfrutamos, también lo queremos en el Camp Nou"

Dani García, en el Calderón | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar tiene un líder en el equipo, y ese es Dani García. El jugador natural de Zumárraga (Guipúzcoa) ha llegado esta temporada a los 100 partidos con la elástica armera en Primera División, y quién sabe si llegará a los 150 o a los 200.

En la rueda de prensa que dio, en primer lugar, afirmó que se juegan mucho el domingo ante el FC Barcelona, ya que, si al final llegan a lograr el octavo puesto, "sería histórico para el club", y añadió que quieren ir de vacaciones "haciendo un gran partido".

Por otra parte, comentó que al equipo siempre le motiva el "jugar contra un gran equipo". Respecto a ello, recordó que en el Santiago Bernabéu sufrieron y a la vez disfrutaron, ya que lograron el empate (1-1) ante los blancos.

Ya son varias jornadas las que lleva el Eibar sin poder luchar por los puestos europeos, y para Dani García, el partido en el que perdieron las opciones fue ante el Athletic en Ipurúa: "Hicimos un gran partido y quedarnos sin el premio de los tres puntos hizo que se alejaran Athletic, Real Sociedad y Villarreal y eso nos hizo bajar un poco moralmente", añadió. Además, recordó y a la vez lamentó que tuvieron una semana con un total de tres partidos que les mermaron mucho.

"Me queda un año, estoy tranquilo"

Para finalizar la comparecencia, recibió la pregunta sobre si va a renovar con el Eibar o no. El capitán guipuzcoano recordó que el club le hizo una oferta en la que no se pusieron de acuerdo ambas partes (el club y él), respondiéndoles que no quería saber nada hasta verano por lo menos. Con estas palabras se levantó de la silla, dando como finalizada la rueda de prensa: "Si quieren renovarme ya se pondrán en contacto con mi representante y si no, tengo otro año más de contrato, estoy tranquilo".