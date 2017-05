Arbilla y Ramis, las novedades de la convocatoria

Google Plus

Los armeros no tendrán a su baluarte defensivo. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Este domingo 21 de mayo de 2017 se terminará La Liga para la Sociedad Deportiva Eibar. El elenco armero visitará el Camp Nou para medirse ante el Fútbol Club Barcelona. Sin posibilidades matemáticas de alcanzar la plaza europea en pos Athletic Club y la Real Sociedad, pero con el incentivo de finalizar octavos afronta la jornada 38 el elenco armero. Del bando culé sólo vale una victoria y aguardar por una caída del Real Madrid en La Rosaleda para consumar el título liguero. Por ende, los condimentos de este compromiso reúnen condiciones trascendentales.

Para la conformación de la lista de futbolistas que viajarán a la ciudad condal, José Luis Mendilibar protagonizó su trigésimo octava sorpresa de la lista. En una de sus conductas habituales el de Zaldívar provoca asombro en los 18 concentrados o el once de inicio. El míster del combinado eibarrés ha decidido prescindir de Iván Ramis, quien no se desplazará a Cataluña por decisión táctica mientras que Anaitz Arbilla ingresa a la misma tras cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas. Mientras tanto además del ex del Levante tampoco estarán: Fran Rico con una osteocondritis en la rodilla derecha, Nano Mesa y Antonio Luna, ambos con sendas roturas de fibras.

Entonces la nómina se compone de los dos porteros: Asier Riesgo y Yoel Rodríguez. También se encuentran tres defensores centrales: Alejandro Gálvez, Mauro Dos Santos y Florian Lejeune. Completan la retaguardia los laterales Ander Capa, Anaitz Arbilla y David Juncà. De parte de los centrocampistas de marca se hallan: Dani García, Gonzalo Escalante y Christian Rivera. Mientras tanto los volantes más ofensivos serán: Pedro León, Takashi Inui, Rubén Peña, Adrián González y Bebé. Finalmente los dos arietes Sergi Enrich y Kike García finalizan la comitiva vasca que buscará la primera puntuación en territorio culé, ya que el Eibar acumula dos derrotas consecutivas en el Camp Nou.