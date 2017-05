El FC Barcelona remonta con sabor agridulce

Google Plus

El FC Barcelona se impone por 4-2 ante un Eibar que luchó todo lo que pudo. El Barça llevó el dominio del juego durante todo el partido, pero chocaron ante un impresionante Yoel, que paró todo lo que estuvo a su alcance. El Eibar llegó a estar dos goles arriba en el marcador, pero las constantes ocasiones de la MSN acabaron dando fruto y el conjunto culé dio la vuelta al encuentro. Aun así, el Eibar realizó una demostración de lucha y entrega ante uno de los mejores clubes del mundo. Hernández Hernández se inventó dos penaltis y expulsó a Capa, y con diez hombres el Barça acabó rematando al Eibar.

El Eibar comenzó el partido apretando arriba, dando señas de que no se lo iba nada poner nada fácil al Barcelona. Y el sacrificio y la intensidad, esta vez, tuvieron su recompensa. Capa realizó un gran centro desde el carril derecho que no desaprovechó Takashi Inui, llegando desde el segundo palo y sorprendiendo a toda la zaga culé. Definió perfectamente y estrenó el marcador en el Camp Nou. Un gol que le ponía las cosas más patas arribas aún más al club de Luis Enrique.

A partir de ese momento, la posesión y el control del juego, fue para el conjunto local, como es habitual en la mayoría de sus encuentros. Luis Suárez se echó el equipo a las espaldas peleando con la terrible garra que le caracteriza y llegando a realizar incluso dos ocasiones de gol y marcando un tanto en fuera de juego, bastante claro.

El mejor de esta primera mitad, Yoel. El guardameta lo paró todo y realizó toda una exhibición en un partido en el que se necesitan este tipo de acciones. En los últimos minutos, Rubén Peña perdonó el 0-2. Tras un disparo de Inui, el más activo ofensivamente de los armeros en la primera mitad, Rubén Peña recogió el rechace, pero mandó el balón por encima del travesaño en una ocasión clarísima para aumentar la ventaja.

Tras el descanso, el Barça seguía avasallando la meta armera, mediante dos tiros de Iniesta y uno de Messi que volvieron a tener la misma respuesta; un tremendo Yoel. Sin embargo, el Eibar no estaba dispuesto a fallar las pocas ocasiones que generaba y otra jugada por banda derecha por medio de Capa, acabó en una entrega a Enrich que asistió a Inui con un balón alto y el nipón remató con una tremenda destreza. La marcó estrellándola contra el larguero por la mismísima escuadra.

En la siguiente jugada, el conjunto culé volvió a hacer peligro y Neymar desde la izquierda, dio un balón en el palo, que no supo rechazar Juncà y se marcó en propia puerta para que el Barça recortara distancias. A partir de este momento iban a llegar las jugadas polémicas que terminaron por destrozar al Eibar.

En el minuto 68, en una de las internadas del Barcelona, Jordi Alba tropieza totalmente sólo en el área pero que, para sorpresa para todo el mundo, Hernández Hernández señaló penalti. Pero Yoel, heroico, detuvo el disparo fuerte a su izquierda por parte de Leo Messi.

Cinco minutos después, Neymar sacó un córner, que peinó con gran destreza Alcácer, recién salido desde el banquillo que acabó rematando Suárez en el segundo palo para empatar el encuentro. Este gol dejó muy grogui a la plantilla armera que veía que no podía parar las constantes ocasiones que generaba el FC Barcelona.

Y tan sólo un minuto después, Neymar se volvía a colar por banda izquierda, Capa iba al suelo, no tocaba al brasileño, pero el colegiado indicó penalti y expulsó por doble amonestación al lateral armero. Messi lanzó al mismo lado el penalti, Yoel le acertó las intenciones, pero esta vez no pudo detener el brillante disparo del astro argentino. El Barça se ponía por delante en el marcador y el Eibar con un hombre menos, no parecía capacitado a darle la vuelta al partido.

En el último minuto, Yoel volvía a parar un mano a mano a Suárez dando gala de su gran encuentro. Sin embargo, Leo Messi recibió el balón en el centro del campo y realizó una de esas cosas que sólo es posible que haga él. Se fue de todo aquel que se puso en su camino y marcó sin ninguna duda, uno de los mejores goles de esta Liga, para dibujar el definitivo 4-2 en el marcador. Hasta en el último minuto de esta competición puede realizar este tipo de acciones, descomunal Messi.

El Eibar acaba décimo con 54 puntos una gran temporada, en la que ha demostrado ser un equipo del que nadie se puede fiar. Sólo queda aplaudir la temporada de José Luis Mendilibar y de sus hombres, que han llegado a pelear por estar en puestos europeos.