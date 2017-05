Competición retira la amarilla a Ander Capa

Google Plus

Ander Capa en una de las acciones del partido entre el FC Barcelona y el Eibar. Foto: La Liga

El Cómite de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha quitado la segunda tarjeta mostrada a Ander Capa en el partido contra el FC Barcelona en la última jornada de La Liga, el pasado domingo 21 y que le suponía un encuentro de sanción para la primera jornada de la siguiente temporada.

El Comité estimó que "la segunda tarjeta no fue objeto de falta y no se debió señalar la pena máxima porque no existió derribo al contrario en la disputa del balón". El Eibar de esta forma podrá contar en la primera jornada de la temporada 2017/2018 con un jugador vital en su esquema, y un lateral reconvertido con velocidad, trabajo y entrega.Capa se ha convertido en un fijo en los onces de Mendilibar llegando a disputar 2.553 minutos y siendo uno de los jugadores con más minutos de esta temporada. Sin duda, Capa ha relegado al banquillo a Anaitz Arbilla, un futbolista que procedía del Espanyol para competir con el de Portugalete y ha jugado 1.572 minutos.

El Eibar cumple su mejor temporada

El Eibar ha acabado la temporada en décima posición con 54 puntos a 23 puntos del descenso y a 10 de Europa. Aún no pudiendo competir por la Europa League en las últimas jornadas, el equipo armero ha completado su mejor temporada en Primera División y los de José Luis Mendilibar han dado un paso adelante en la máxima categoría del fútbol español.

Adrián es el primer jugador que se marcha la temporada que viene al Málaga. Ander Capa, Lejeune, Dani García y Sergi Enrich son otros de los nombres que tienen varias "novias" en Inglaterra y en varios clubes de La Liga. La temporada del Eibar no ha pasado desapercibida y la temporada que viene tendrá que volver a fichar o traer refuerzos para seguir compitiendo en Primera División.