Antonio Luna se despide del Eibar sin anunciar su nuevo equipo

Luna, en un partido con el Eibar ante el Villarreal - VAVEL (PhotoSylver)

La Sociedad Deportiva Eibar dice adiós a uno de los mejores jugadores que ha pasado de la entidad armera durante los últimos años. Antonio Luna deja el Eibar para poner rumbo, posiblemente, al Sevilla que aún no sabe qué entrenador tendrá en La Liga Santander 2017/2018, ya que la marcha de Jorge Sampaoli a la Selección Argentina está cerrada a falta de confirmación oficial.

Antonio Luna no se ha podido despedir del Eibar como quiso, ya que ha sufrido una lesión que le ha dejado apartado de los terrenos de juego durante las últimas jornadas. Posiblemente, su relevo lo cogerá David Juncà, lateral catalán de 23 años que hasta ahora ha tenido muy poca participación debido al alto nivel en el que estaba jugando el defensa andaluz en el lateral izquierdo.

Pese a que la Sociedad Deportiva Eibar aún no haya hecho oficial la marcha de Antonio Luna, que será a coste cero ya que termina contrato, el lateral se quiso despedir de la entidad armera desde las redes sociales mediante un mensaje, y en dicho mensaje no paraba de dar las gracias a todas esas personas que le han ayudado en su etapa en el Eibar:

"Hace dos días cerré la etapa más bonita de toda mi carrera deportiva. Solo me salen palabras de agradecimiento y cosas buenas hacia el club, sus trabajadores, aficionados, pueblo de Eibar y de forma muy muy especial hacia mis compañeros y cuerpo técnico, nunca disfruté tanto un vestuario, ojalá todos fueran así. Espero y deseo de corazón que no se pierda esa esencia armera que te contagia desde el primer día y el Eibar siga creciendo como ha hecho estos últimos años, el club y todo lo que le rodea no merecen menos...No me olvido de mi gente, amigos y familiares, los que nunca me han fallado y han estado ahí en los buenos momentos, pero sobre todo en los no tan buenos. Mil gracias a todos porque estoy seguro que me habéis hecho un poquitín menos malo como futbolista y mejor como persona. Os echaré de menos. Aupa Eibar ahora y siempre. GRACIAS / ESKERRIK ASKO", escribía Antonio Luna.