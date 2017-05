Previa Vitoria - CD Azuaga: a por otro acápite de historia

Google Plus

Los rojiblancos buscan la clasificación al siguiente escollo. Foto: SD Eibar.

La épica y sus gestas gloriosas, la escriben los valientes. Pero para ello, todo equipo tiene que dar un paso adelante y contar con la osadía del colectivo para batallar deportivamente ante cualquier oponente. Después de 74 y 96 años de historia, el Vitoria y Azuaga se hallan ante la oportunidad más importante de sus vidas: la de la trascendencia. Tras completar una temporada satisfactoria en sus respectivos grupos de la Tercera División, a los dos conjuntos rojiblancos el pasaje a la ronda del play-off le llegó como anillo al dedo y porque soñar no cuesta nada. Lo cierto es que, están viviendo esa jornada de ensueño como una realidad viva y latente.

Josue Dorrio, un baluarte del Vitoria. Foto: SD Eibar.

El andamiaje del Vitoria en las categorías de ascenso ha sido exiguo hasta el momento, ya que el representativo filial de la Sociedad Deportiva Eibar disputó cinco veces la Tercera (1962, 2008, 2012, 2016, 2017), misma cantidad en la Preferente del País Vasco (Grupo II) entre 2009 al 2014 y durante una oportunidad el Regional Preferente Álava (2015), por lo que su periplo con acceso a una posible plaza a Segunda División B era una verdadera utopía en campañas pasadas. Contrariamente más habituales fueron las incursiones del Azuaga en la cuarta categoría del fútbol español. Los de Extremadura participaron con la presente campaña en 18 oportunidades (1955-1957, 1984-1988, 1991-1996, 2014-2017) y en una ocasión en el Preferente Extremadura-Grupo II- durante el 2011. Ambos coinciden en un punto: el partido del último fin de semana representó su primer compromiso en la fase de play-off.

Cuatro victorias en 45 días

En el lapso de los últimas ocho jornadas y el partido de ida de la fase ascenso, el Vitoria acumuló un total de cuatro victorias (Beasain, Balmaseda, Sodupe, Real Sociedad C), dos empates (Santurtzi, Azuaga) y tres derrotas (Durango, Lagun Onak, Tolosa). En los mismos el combinado de Arkaitz Lakanbra consiguió 17 goles a favor y recibió 13. Lo que quedó claro en el último mes se representó en los desplazamientos a domicilio, en donde obtuvo dos victorias en cinco partidos disputados.

Sarriegi volverá a Ipurúa. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

De parte del Azuaga en el mismo período, los de Antonio Jesús Cobos Ríos tuvieron un bagaje de cinco victorias (Extremadura B, Montijo, Olivenza, Arroyo, Coria), tres igualdades (Don Benito,Valdivia, Vitoria) y una derrota (Amanecer). Asimismo la balanza de anotaciones rubricadas y recibidas fue positiva, 17 a favor y cuatro en contra. Al igual que el Vitoria obtuvo dos triunfos a domicilio de sus últimas cuatro visitas. Por otro lado como es la primera vez que superan la etapa del play-off, será su segundo enfrentamiento entre sí habiendo igualado a cero en el partido de ida disputado en el Estadio Municipal de Azuaga.

Este sábado en el Estadio Municipal de Ipurúa se verán las caras el segundo clasificado de la fase regular frente al cuarto. Por un lado el Vitoria finalizó en la posición de escolta con un resumen total de 22 triunfos, seis empates y diez derrotas, habiendo conseguido 72 puntos a dos unidades del puntero Deportivo Alavés B, en el Grupo IV. Por otro lado el Azuaga consiguió misma cantidad triunfos que el elenco vitoriano, más empates (8) y menos caídas (6), con 74 puntos terminó en el cuarto lugar a 18 del Cacereño líder del Grupo XIV. Respecto a cómo afrontarán este partido, los de Lakanbra obtuvieron el 56% (40 puntos) de los puntos totales en casa mientras que los badajoceños consiguieron el 45% (33). El registro de partidos perdidos como local y visitante respectivamente es mínimo, ya que los vascos cayeron tres veces y los de Extremadura cuatro.

Lakanbra: "Es un plus jugar en Ipurúa"

Con vistas a la vuelta del partido de play-off, Arkaitz Lakambra compareció en la sala de prensa. El míster del elenco vitoriano no confirmó la convocatoria aunque remarcó que tienen un descarte por lesión: "Jon Irazabal lleva varios partidos sin jugar y no estará". Por otro lado confirmó a uno de sus defensas: "Julen López se encuentra a tope". Inmiscuyéndose en la dinámica del partido, el de Lezo no se fía pese a la igualdad en el marcador: "Entendemos que el resultado de la ida fue bueno, pero al mismo tiempo peligroso porque si ellos se adelantan en el marcador nos obligan a convertir dos goles. Por eso para nosotros es una final que preparamos de la mejor manera e intentaremos sacarla adelante".

El guipuzcoano espera sortear la eliminatoria. Foto: SD Eibar.

A posteriori fue consultado por el rival de turno, el Azuaga. Al respecto el entrenador del filial: "Nos hallamos ante un contrincante que le habíamos visto y atendiendo a la necesidad de ambos, en Ipurúa se dará un partido diferente ya que en la ida hubo demasiado respeto por parte de los dos equipos". Luego valoró positivamente a los de Cobos Ríos: "Ellos son un equipo con mucho poderío ofensivo, interesantes en el tercio superior del campo". A su vez enfatizó cuál será su objetivo para ganar la eliminatoria: "Intentaremos lograr la misma intensidad que en el primer encuentro, tratando en la medida de lo posible de tener más eficiencia en el aspecto ofensivo".

También se mostró contento por la ilusión que significa para sus dirigidos disputar un partido en el reducto armero: "Es un plus a todos los niveles, mientras que al nivel de ilusión y motivación el grupo está muy fuerte. Nos vendrá bien independientemente de lo que ocurra en el marcador final, disputar un partido de esta índole en Ipurúa genera mucha ilusión". Además explicó el motivo de la decisión para jugar en Ipurúa: "Si estamos aquí es porque todos hemos decidido jugar en este escenario y esas ganas nos darán un valor añadido para encarar la eliminatoria". Asimismo reflejó cómo ve al equipo rojiblanco: "Se encuentran en el mejor momento de la temporada, ya sea física y mentalmente, compitiendo a la altura". Antes de terminar cerró con un anhelo: "Espero que tengamos más partidos además del de este sábado".

Kiko: "Debemos valorar lo que se vivió en Azuaga"

Francisco Fernández Calderón conocido futbolísticamente como Kiko, es uno de los futbolistas experimentados del Azuaga. Para el oriundo de Costuera (Badajoz), el presente del conjunto rojiblanco tiene una connotación significativa. En la víspera del partido de vuelta, el centrocampista valoró positivamente la importancia de disputar una instancia de este calibre: "Particularmente he jugado varios play-off y lo que se vivió allí en Azuaga fue un suceso masivo. Desde que arribamos al estadio incluso una hora antes del partido, las gradas se encontraban completas. Por eso los que nos encontramos en el vestuario, debemos destacar estas experiencias porque no se repiten con frecuencia aquí".

El Azuaga se ejercitó en Lezama. Foto: CD Azuaga.

En dicha sintonía el volante de 29 años continuó: "Resultaba imprevisto si antes del campeonato pensábamos en que jugaríamos estos partidos, que son un premio e iremos a por todas este sábado, incluso sabiendo que el empate a goles nos favorece". Por otro lado uno de los históricos del plantel badajoceño junto a Neftali, Carmona y Fuentes, se refirió al Vitoria: "Ellos son un filial atípico, porque pensábamos que nos iban a jugar más al fútbol. Contrariamente se infiere que tienen muy claras las ideas. Además físicamente y en los balones divididos son firmes".

Al igual que con Lakanbra, se le consultó por el escenario del encuentro. El mediocampista destacó el privilegio que significa un reducto de tales características: "Desde mi parecer las dimensiones del campo nos favorecerán más a nosotros que a ellos. Sin embargo considero que el Vitoria saldrá a proponer un fútbol más ofensivo en comparación al de Azuaga y con los espacios podremos hacerles daño. Contamos con futbolistas fuertes en ataque y defensivamente en la segunda vuelta del torneo crecimos en este aspecto". Por último el futbolista del Azuaga espera por la afluencia rojiblanca en Ipurúa: "Esta afición es valiente y seguramente tendremos el apoyo de muchos simpatizantes del equipo, no me quedan duda que estarán presentes".

Arbitra Sáenz de Buruaga

El desquite entre el Vitoria y Azuaga tendrá a Julio Sáenz de Buruaga Arias, colegiado perteneciente al Comité Territorial de Cantabria. Este estará acompañado de Eduardo Obrado Esaña y Antonin Vosoi del mismo colegio. Durante el período regular, el juez principal tuvo participación en el Grupo III de la Tercera División.