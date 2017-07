Mendilibar: "No empezamos de cero porque el club está consolidado y tenemos una base"

Mendilibar, en rueda de prensa | Imagen: SD Eibar

José Luis Mendilibar renovó por una temporada más con la Sociedad Deportiva Eibar con el objetivo de que el club armero siga en la máxima categoría del fútbol español, en La Liga Santander. Esta será ya la tercera temporada consecutiva en el Eibar, pero en total será la cuarta.

En primer lugar, en la rueda de prensa habló sobre el equipo. Dijo que el equipo no va a ser nuevo cada año, que no empiezan de cero porque el conjunto está suficiente consolidado y ya tiene una base. Por otra parte, habló sobre los objetivos del Eibar: "Hay doce equipos que somos candidatos al descenso y de esos doce tres bajan. Y por muy buenos fichajes que crees que vas a hacer vas a estar en la misma situación que los otros ocho, nueve o diez equipos que van a estar ahí. El décimo puesto de la pasada temporada no me nubla. Hay 12 equipos y tres van a bajar y de los ocho que no digo, si alguno no anda bien, también andará en dificultades".

Dejando de lado los objetivos, manifestó que espera que le vaya bien la pretemporada especialmente los entrenamientos. "Espero entrenar bien con los que estamos, ir quemando etapas con los partidos de pretemporada y poco a poco que la gente nueva vaya cogiendo la idea de fútbol que queremos. Todos los entrenadores tenemos nuestro estilo. Siempre les digo a los chavales que se tienen que hacer lo antes posible a las ideas de cada entrenador", declaró.

Respecto a los fichajes, Mendilibar dijo que no les importa si el jugador tiene nombre o no y que les da igual de qué categoría viene. "Puedes fichar nombres y te pueden dar o no. Hay que intentar fichar jugadores buenos para el primer equipo sin importar edades, ni el historial que tengan, ni de donde vienen. Fichas al que crees que es bueno para tu equipo y el ejemplo es Lejeune", que le fichó el Eibar tras jugar en el Girona (en Segunda) y se ha marchado al Newcastle por diez millones de euros.

Para finalizar, el técnico deseó que los jugadores del CD Vitoria puedan seguir ayudando al Eibar "y que suba alguno al primer equipo con ficha del primer equipo. Me gustaría que alguno de los que están en el Vitoria esté en diciembre o ahora o el año que viene con ficha del primer equipo", concluyó.