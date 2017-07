Yoel Rodríguez, operado con éxito

Yoel Rodríguez despeja un balón / Foto: PhotoSilver (VAVEL)

Tal y como ha anunciado la Sociedad Deportiva Eibar en un parte médico publicado en su página web, Yoel Rodríguez ha sido operado con éxito de la grave lesión que sufrió el mes pasado en su rodilla derecha.

El guardameta armero ha sido intervenido en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez en una clínica de IMQ (aseguradora oficial del Eibar) y pasará los próximos seis meses recuperándose para volver a la dinámica del equipo. Comenzará la rehabilitación la semana que viene.

Yoel cayó lesionado mientras preparaba la vuelta a los entrenamientos en un monte cercano a Pontevedra; un esguince le produjo la rotura de lo que se denomina tríada, es decir, dos ligamentos de la rodilla (el cruzado anterior y el ligamento lateral interno) y el menisco interno.

Su grave lesión se produjo tras acabar una temporada en la que se había consolidado defendiendo la portería del Eibar. Resistió y superó la competencia del veterano Asier Riesgo recuperando su mejor nivel, de modo que se hizo intocable en las alineaciones de José Luis Mendilibar.

Ese contratiempo obligó al Eibar a reaccionar y la dirección deportiva se movió con celeridad en el mercado de fichajes: pocos días después se anunció la llegada del portero serbio Marko Dmitrovic, procedente de la Agrupación Deportiva Alcorcón. Un recambio que se prevé de garantías por su fiabilidad en el conjunto madrileño la pasada campaña en Segunda División.

José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, lamentó la baja de Yoel pero se mostró optimista: "Cuando me lo dijeron no me lo podría creer. Te da pena porque te has hecho con el jugador y te ilusionas, pero sobre todo por él, por las ganas que tenía. Para nosotros es hacer un cambio, que dicho así suena muy frío, pero tenemos la esperanza de que se recupere pronto".