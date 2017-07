Joan Jordán: "Yo quiero estar allí donde me quieran, y el Eibar me quiere"

Google Plus

Jordán, en rueda de prensa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Joan Jordán es convencido por el proyecto de la Sociedad Deportiva Eibar y el futbolista de Regencós (Gerona) no duda en coger el bolígrafo para firmar el contrato que le liga con la entidad armera hasta el 30 de junio de 2020 tras estar cedido en el Valladolid la última temporada procedente del RCD Espanyol dirigido por Quique Sánchez Flores.

Una de las razones por las que Joan Jordán haya decidido abandonar el conjunto perico y fichar por la Sociedad Deportiva Eibar ha sido que el Espanyol ha fichado recientemente a Esteban Granero, y eso hace que Jordán pueda contar con menos minutos para Quique Sánchez Flores.

En su primera intervención como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Eibar, Joan Jordán explicó lo siguiente: "Conocía el interés del Eibar desde hace tiempo, algo que valoré mucho porque siempre digo que me gusta estar donde me quieren y me valoran. Tenía otras opciones, pero el Eibar ha apostado por mí y por eso estoy aquí, muy contento".

Está claro que el jugador deberá luchar y trabajar bien para hacerse con un puesto en el once titular, que está muy reñido. Jordán dijo esto sobre este tema: "No tengo miedo y sé que puedo aportarle mucho al equipo. Voy a intentar hacerme un hueco, aunque sé que hay grandes jugadores. La competencia buena y sana es lo mejor que puede tener un jugador. Sin competencia es difícil crecer".

Dejando de lado al futbolista, también compareció Fran Garagarza, que recientemente renovó con la entidad armera. Sobre el jugador gerundense, contó lo siguiente: "Es un jugador al que hemos seguido muchísimo, desde su llegada al primer equipo del Espanyol como durante su cesión en Valladolid. Para nosotros Jordán es fiabilidad y un jugador del que tenemos un amplio conocimiento. Estamos muy satisfechos con su fichaje y quiero agradecer al jugador la confianza que ha mostrado en nosotros".

Joan Jordán se definió como un jugador con "buen trato de balón, manejo de los tiempos y que puede jugar en muchas posiciones", por lo que el Eibar sabe qué ha fichado y para qué.