José Ángel refuerza al Eibar

José Angel presentado como jugador del Eibar en Ipurua. | Foto: SD Eibar

José Ángel firmó el pasado viernes hasta junio de 2020 con el Eibar. El lateral izquierdo asturiano llega libre del Oporto, tras su etapa como jugador del Villarreal la pasada temporada donde jugó un total de 16 encuentros, contando La Liga, la Copa del Rey y la Europa League.

El lateral izquierdo sonó como una de las posibilidades para reemplazar a Yuri en la Real Sociedad. Sin embargo, 'Cote' ha decidido jugar en la SD Eibar, al realizarle una apuesta deportiva atractiva y ver cómo ha evolucionado el club en la anterior temporada. Aparte que es muy del gusto de Mendilibar, y en principio, es el teórico titular en el lateral zurdo, mientras que en la Real Sociedad se iba a tener que disputar el puesto con Kevin Rodrigues, jugador al que Eusebio ve como el lateral del futuro.

Lateral zurdo experimentado

José Ángel es un lateral zurdo contrastado y experimentado en el fútbol español. Tiene vocación ofensiva y defensivamente es un lateral con largo recorrido, capaz de jugar en el centro de la defensa. Entre otros equipos, ha militado en el Oporto, la Roma, el Villarreal, la Real Sociedad y el Sporting de Gijón, donde se formó como jugador en la cantera del "Mareo".

El viernes se ejercitó por primera vez con el resto de sus compañeros en Ipurua. 'Cote' ha sido presentado como nuevo jugador armero. El lateral de 27 años de edad ha estado acompañado del director deportivo, Fran Garagarza y el vicepresidente deportivo, José María Arrizabalaga.

Dorsal y declaraciones

José Ángel llevará el dorsal 15, y se ha mostrado ilusionado ante esta nueva etapa: "Pese a contar con otras ofertas, el proyecto que me ha presentado el Eibar me ha atraído desde el primer momento", indicó el asturiano. El asturiano no le defraudó al club al "ser un hombre de palabra. Hace tiempo que el Eibar se interesó por mí y tenía claro que quería venir".

'Cote', como se le llama, es un lateral con experiencia internacional, al haber jugado en la liga italiana y la portuguesa, y un futbolista reconocido en su demarcación. El director deportivo Garagarza ha subrayado "es un lateral izquierdo muy vertical. Tiene una gran habilidad para desenvolverse en campo contrario y tiene capacidad para centrar a los delanteros con precisión".

Por otra parte, Arrizabalaga agradeció a 'Cote' que hubiera elegido al Eibar "entre las numerosas opciones que tenía sobre la mesa".