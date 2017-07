José Ángel, ilusionado por jugar en Ipurúa

Google Plus

Cartel de anuncio del fichaje de José Ángel / Foto: SD Eibar

La Sociedad Deportiva Eibar no deja de renovarse de cara a la próxima temporada con el objetivo de mantener o levantar el listón dejado e la 2016-2017. El pasado martes presentó a Jose Ángel 'Cote', el que será nuevo lateral izquierdo. El futbolista asturiano no ocultó su alegría por fichar por el club armero.

El acto de presentación de José Ángel tuvo lugar en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Fran Garagarza, director deportivo del Eibar, y por José María Arrizabalaga, vicepresidente deportivo.

José Ángel destacó que tuvo otras ofertas pero eligió Eibar porque el fichaje estaba apalabrado desde hacía bastante tiempo: "Yo ante todo tengo palabra y me debo a eso. No tengo otra cosa. Es mi enseñanza, creo; mi palabra la valoro mucho y no podía fallar desde ese punto de vista". Eso mismo fue lo que le agradeció José María Arrizabalaga, pues el futbolista llegó procedente del Oporto con la carta de libertad y su nombre también había sonado con fuerza para la Real Sociedad.

El Eibar de la pasada campaña como espejo

Respecto a lo que espera del equipo esta temporada, José Ángel pone como ejemplo la anterior: "Un equipo como el de la temporada pasada: muy fuerte en Ipurua, sólido y con presión constante. Si tenemos eso esta temporada seguro que será difícil perder aquí puntos y esperemos que tengamos esa suerte también".

José Ángel Valdés Díaz es uno de esos jugadores que a pesar de no encajar todavía bajo la etiqueta de "veterano", pues tiene 27 años, ha corrido más aventuras en el balompié que muchos treintañeros. Correr se le da bien y Fran Garagarza lo sabe: "Es un lateral izquierdo muy vertical. Tiene una gran habilidad para desenvolverse en campo contrario y tiene capacidad para poner buenos balones".

Su periplo hasta Eibar

Producto de la cantera del Real Sporting de Gijón, este lateral izquierdo ha jugado en tres países distintos. Tras destacar en su etapa en El Molinón, la Roma acabó llevándoselo en 2011 por 4,5 millones de euros. Un año más tarde el equipo italiano cedía a José Ángel a la Real Sociedad. Fue en San Sebastián donde su fútbol recuperó la regularidad.

No obstante, volvió a cambiar de país en 2014. Esta vez puso rumbo a Portugal traspasado. El Oporto fue su destino aunque no la última parada antes de volver a España porque ya jugó cedido en el Villarreal la pasada Liga.