El Watford, la primera derrota de la pretemporada

El andamiaje y su volumen de juego que pregonó desde su estadía en el País Vasco, cada temporada adquiere un singular protagonismo. De la mano de José Mendilibar, el míster de Zaldívar está preparando el equipo para aproximarse a la forma deseada para el comienzo del campeonato liguero el 20 de agosto próximo.

En afán de conseguir un equipo regular en cada una de sus líneas y alcanzar así un colectivo a la altura, la entidad armera tiene diez compromisos amistosos de los cuales disputó tres. Los dos primeros se celebraron en la península ibérica, siendo el inicial frente al Real Unión Irún (3-1) efectuado en el Estadio municipal de Ipurúa y a posteriori la visita ante el Barakaldo (0-4) en el Nuevo Lesesarre. Allí, el entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar utilizó dos esquemas diferentes (4-4-2 y 4-5-1) variando sustancialmente a sus dirigidos.

Inglaterra, primera caída

Luego de permanecer una semana en España la barca azulgrana partió hacia Austria para desplazarse luego a Inglaterra, país en donde midió fuerzas contra el Watford FC equipo que milita desde hace dos campañas en la Premier League y habiendo finalizado en la última ubicado en la décimo séptima posición con 40 unidades, seis más que el Hull City último equipo en perder la categoría. El combinado británico es entrenado por Marco Silva, entrenador de nacionalidad inglesa. Vale recordar que los amarillos reúnen en su plantilla a futbolistas de la talla de Gomes (ex del Tottenham), Pantillimon (ex del Manchester City), Janmaat (internacional por Holanda), Holebas (ex del AS Roma), Kiko Femenía, Mauro Zárate, Roberto Pereyra. Además regresaron de sus respectivas cesiones Mario Suárez (Valencia) y Juanfran (Deportivo La Coruña).

Mendilibar conjugó un mix de titulares y suplentes. Foto: SD Eibar.

El cotejo de carácter amistoso entre el Eibar y Watford se disputó la localidad austriaca de Kufstein. El partido quedó a manos del representativo amarillo, quien se hizo con la victoria por 1-0 gracias al gol anotado por Etienne Capoue en el 78 de partido. Respecto al esquema precedente Mendilibar volvió a modificar el sistema táctico recurriendo al 4-4-2, dibujo habitual en la campaña 2016-2017 bajo el doble '9': Sergi Enrich y Kike García.

Iniciativa guipuzcoana

Durante la contienda futbolística, en la misma pregonó el calor sofocante que estigmatizó la condición física de los protagonistas del encuentro. Asimismo, en un partido de trámite parejo los eibarreses se fueron soltando con el correr de los minutos y dispusieron de oportunidades para abrir el marcador. Por intermedio de Bebé dueño del dorsal número diez a diferencia del 25 que frecuentó la campaña precedente, el futbolista de nacionalidad portuguesa recibió un pase de Iván Alejo. Posteriormente, Kike remataba pero el experimentado Gomes echaba el cuero fuera. Así finiquitaba la primera parte, con los azulgranas dominando en cuanto a las ocasiones creadas.

Escalante, presente en la medular azulgrana. Foto: SD Eibar.

Al segundo período el guión se presentaba con similares circunstancias, aunque a partir del minuto 70 el visitante se vino a menos y fueron los ingleses quienes aprovecharon tal situación para dar el paso hacia adelante. Además, los armeros aumentaron su margen de balones perdidos. En una de estas cesiones sin destino certero, el centrocampista defensivo Capoue remataba a portería y Marko Dmitrovic no alcanzó a desviar el cuero, siendo el único gol del partido a falta de 12 minutos para la finalización. De esta manera, la victoria quedaba en favor del Watford en la primera derrota eibarresa de la pretemporada. Pese a ello, los azulgranas evidenciaron una imagen noble y osada hasta que su condición física se los permitió. Después de ello, sintieron el cansancio.