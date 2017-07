Pedro León, en Austria, pero tocado

Pedro León, colgando un balón (Vía Ángel Ezkurra, Vavel)

El pasado jueves la Sociedad Deportiva Eibar partía rumbo hacia Austria, lugar donde habitará durante 10 días para jugar cuatro partidos de pretemporada.

En lo que lleva de pretemporada la SD Eibar, ha disputado 4 partidos, de los cuales Pedro León no ha jugado ninguno. Esto quiere decir que el murciano está lesionado y que le quedan semanas por recuperarse, según indico Jose Luís Mendilibar al finalizar el encuentro contra el Watford. La lesión no está clara, los médicos del club no han dado con la clave para detectar de qué zona de la rodilla se trata, por eso el club no ha hecho ningún comunicado con detalles más claros.

Por otro lado, el de Zaldívar confía en la recuperación del extremo antes del inicio liguero, ya que es una pieza muy importante en sus esquemas. Pero si el murciano no se recuperase para el inicio liguero, habría un gran elegido para cubrir su puesto de manera muy fiable.

Iván Alejo será el elegido

Si para el inicio de La Liga 2017/2018 Pedro León no ha conseguido recuperarse, todo indica a que Ivan Alejo será el que le guarde el puesto.

Ivan Alejo, "Ivi", es uno de los fichajes que ha realizado la SD Eibar en este mercado de verano y según indica Mendilibar, es una de las grandes revelaciones en el equipo.

El vallisoletano está mostrando que tiene hambre de tener muchos minutos en el equipo y calidad suficiente para jugar en la Liga de Oro.

El pasado curso, Iván Alejo jugó en las filas del Alcorcon, equipo de la Segunda División española, club en el que demostró ser un 'joven talento' y por ello la SD Eibar realizó su fichaje a cambio de 300.000 euros.

Fran Rico, también con molestias

Tras el partido contra el Watford, Mendilibar también quiso señalar que Fran Rico tiene problemas pero que tampoco data de fecha para la recuperación. En cuanto a su puesto, no han saltado las alarmas en las oficinas armeras ya que hay efectivos suficientes para sustituirlo.