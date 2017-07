Mendilibar: "La pretemporada es el momento de cometer errores e irlos solucionando poco a poco

Google Plus

Mendilibar, en rueda de prensa | Imagen: Ángel Ezkurra - VAVEL

Tras el partido ante el Alanyaspor, José Luis Mendilibar atendió a los medios y habló de la situación actual del equipo. Hasta ahora, el equipo ha disputado cinco encuentros amistosos, tres de ellos en el stage de Austria, y sólo ha concedido una derrota ante el Watford inglés. El conjunto armero, está realizando una buena pretemporada y desprende muy buenas sensaciones. Además, el equipo se muestra muy acertado de cara a puerta.

Lo que estamos viendo en estos partidos de pretemporada son los pocos cambios que realiza durante el partido Mendilibar. En cada partido, vemos una alineación diferente y la mayoría juegan los noventa minutos. En este partido, ha tenido que realizar un cambio obligado, ya que Nano ha tenido que ser atendido por una lesión, de la cual se desconoce la gravedad. Respecto a eso, ha dicho lo siguiente: “Ha sido un partido clásico de pretemporada, con una semana dura de entrenamiento y con dos días de doble sesión. El objetivo era que los jugadores jugaran los 90 minutos. La mayoría lo ha hecho pero hemos tenido la mala suerte de que Nano se lesionara. Aún no sabemos si es grave o no, espero que no y que pueda estar para el inicio de los entrenamientos en Atxabalpe, habrá que ver”.

A posteriori, ha analizado el encuentro ante el conjunto otomano. Un encuentro donde el Eibar ha dominado bastante y se ha sentido cómodo, sobretodo en la segunda mitad. “Ha estado bien, el primer tiempo ha costado más que el segundo. El equipo contrario ha estado mejor en el primer tiempo y nos ha puesto las cosas difíciles. En la segunda hemos jugado con más solvencia. Seguramente los cambios que han realizado les hayan afectado”, manifestó.

Por tierras austríacas, ya sólo les queda un partido, contra el Schalke 04, equipo de la Bundesliga alemana. Será un partido muy complicado ya que seguramente es el equipo con más nivel de los que se ha enfrentado hasta ahora pero esperan hacer un partido digno y pelear. Mendilibar ha avanzado que, nuevamente, jugará un once distinto al del partido ante el Alanyaspor. Exactamente, ha dicho lo siguiente: “Ahora sólo nos queda el partido contra el Schalke que, quizás, es el equipo más fuerte de los cuatro. Con un once diferente, esperamos competir bien y estar en todo momento por el partido. Queremos jugar como jugaremos en Liga, haciendo las mismas cosas. Eso sí, sabiendo que los jugadores están cansados y habrá veces que no lleguemos pero la pretemporada es el momento de cometer errores y irlos solucionando poco a poco”.