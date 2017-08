Mendilibar: "El Sporting fue un justo vencedor"

El míster compareció tras el séptimo amistoso. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Todo encuentro por más que tenga una arista no oficial y sea preparativo para una competencia mayor, siempre reúne su condimento de exigencia y las conclusiones para extraer. La Sociedad Deportiva Eibar disputó el partido número siete en la víspera de la temporada que se aproxima a iniciarse el próximo 21 de agosto cuando visite La Rosaleda. Afín a comprimir la estructura y consolidarse en el aspecto colectivo, el elenco azulgrana cayó en el amistoso de esta tarde frente al Sporting de Gijón por 3-2. Stefan Scepovic (22'), Borja Viguera (30') y Rubén García (59') convirtieron para el vencedor, mientras que los extremos Iván Alejo (37') y Bebé (64') descontaron para el visitante.

A través del rostro de la cordura y sobriedad, José Luis Mendilibar reflejó sus sensaciones tras el choque ante los de Paco Herrera. Para el entrenador de Zaldíbar la victoria rojiblanca fue justa porque: "Ellos han estado mejor, tuvieron las ideas más claras y salieron con una precisión más elocuente en los ataques que se les presentaron. Recibimos tres goles y alguna otra situación". Además agregó con respecto a sus dirigidos: "De nuestra parte nos ha costado generar juego, sobre todo jugar en campo contrario. Atravesamos el centro del campo con nuestros centrales, pero hasta allí llegábamos. Alguna vez hemos podido generar peligro en banda derecha durante el primer tiempo y desde el otro costado en la parte complementaria. Pese a ello y en general, el Sporting mereció la victoria en este partido".

Más allá de la derrota, la producción del equipo armero no genera dudas en el ex míster de los rojillos. Desde su parecer Mendilibar entiende que: "Estos encuentros son todas pruebas, ideas de juego, conceptos que debemos ir consolidando". Aunque sembró una mueca de duda: "No me preocupa desde el resultado, pero desde el rendimiento me deja intranquilo que nos hayan convertido tres goles, las situaciones sufridas y también, que ciertos jugadores en determinados momentos no tienen algunas ideas claras totalmente". Puntualizando sobre esta última situación remarcó: "Si bien estamos en pretemporada, nos hallamos a 15 días del comienzo de la campaña y no nos podemos dormir, pensando y sosteniendo ello". Antes de finalizar cerró: "No me preocupa que hagamos un mal o buen partido, sino que en determinadas circunstancias del juego no se cumpla la idea que pretendo".