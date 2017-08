El femenino del Eibar suma dos refuerzos

Google Plus

La pretemporada empezó movida en cuanto a fichajes. Foto: SD Eibar.

Bajo el lema de conseguir una temporada superior a la precedente, el primer equipo femenino de la Sociedad Deportiva Eibar buscará dar el golpe en el presente curso. A través de un proyecto ambicioso de antemano, la directiva de la entidad guipuzcoana elevó la vara: obtener el ascenso a la Primera División. Cabe recordar que, las blaugranas terminaron la 2016-2017 en la Segunda División colocadas en la quinta posición como consecuencia de sus 36 unidades, posición que compartieron junto al Añorga KKE. Además cerraron la temporada llegando hasta las semifinales de la Copa Vasca, cayendo en dicha instancia frente al Athletic Club.

Desde que terminó la campaña del equipo armero, el club trabajó impetuosamente para delinear la pretemporada que comenzó recientemente el 1 de agosto. En base a ello, Félix Recio el club dejó de ser el entrenador y en su lugar fue reemplazado por Xuban Peña, quien llegara procedente del Lagun Onak. En dicho equipo militó en su función de míster durante las últimas cuatro temporadas, consiguiendo el ascenso con la categoría juvenil. El entrenador de 28 años de edad, estará acompañado de Aiheko Uria (segundo) que proviene del CD Hernani y Josu Larrañaga (preparador físico) del Lagun Onak. Asimismo el Eibar tiene un nuevo responsable del fútbol femenino: Ion Zabaleta.

Urquizu fue convocada a la selección Euskadi anteriormente. Foto: SD Eibar.

Estas modificaciones no se refieren solamente a cambio de nombres, sino que se remite a una mayor relevancia desde el Consejo de Administración. Este organismo del club, le concederá más presupuesto, medios, mejoras técnicas y apoyo institucional destinados al conjunto femenino. Afín a otorgarle más importancia a sus objetivos, la directiva se movió para la contratación de futbolistas que enriquezcan la plantilla.

Cinco altas y seis bajas

En julio último, confirmaban su vínculo con la entidad vasca tres fichajes: Nerea Gantxegi (defensa central, ex del Añorga KKE), Ane Larrañaga (delantera, ex del Mariño) e Irati Ibarrola (delantera, ex del Oiartzun). Recientemente la entidad blaugrana sumó a sus filas dos futbolistas más: Adriana Urquizu (defensa central) y Kattalin Badiola (centrocampista). Ambas arribaron al colectivo guipuzcoano habiendo tenido pasado reciente en el Añorga KKE. Por otro lado se desvincularon del azulgrana: Jessi García Martín (portera, 30 años), Oihane Caño (centrocampista, 28 años), Ane Egaña (delantera, 25 años), Haizea Lomba (delantera, 21 años) y Usoa Montoya (defensa, 26 años). Además Haizea Ribera que se desempeñaba como futbolista, pasará a ocupar el rol de delegada del equipo. Junto a las incorporaciones procedentes del equipo de San Sebastián, Asier Rey fue designado nuevo entrenador de porteras.

Ibarrola, otra de las caras nuevas. Foto: SD Eibar.

En consecuencia al presente el plantel está conformado por una portera (Iratxe Moreno), ocho defensas (Adriana Urquizu, Alaitz Seoane, Estibaliz Arreche, Irati Uriarte, Naiara Lete, Nerea Gantxegi, Olatz Areitio, Maitane Basterra), seis centroampistas (Ainhoa Alonso, Ainhoa Larruskain, Ana Mar Luzuriaga, Ane Atristain, Kattalin Badiola, Melani Concepción) y tres delanteras (Ane Larrañaga, Irantzu Ibarrola, Sara Tazo). Siguiendo la planificación de la pretemporada, el equipo armero tiene programados cinco amistosos: Osasuna (12 de agosto), Añorga (16 de agosto), Osasuna-Ordoi (triangular, 19 de agosto), Zarautz (23 de agosto) y Goierri Gorri (26 de agosto).