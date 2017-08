El Eibar a por el inicio de Liga con varias incógnitas

Google Plus

El balance de esta pretemporada teniendo en cuenta las victorias vs las derrotas es positivo. La elástica armera ha conseguido 6 triunfos y 4 derrotas, estos han sido los resultados:

Real Unión 1 – 3 Eibar Eibar 4 – 0 Barakaldo Watford 1 – 0 Eibar

Leeds 2 – 4 Eibar Antalyaspor 1 – 3 Eibar Eibar 0 – 1 Schalke 04

Sporting 3 – 2 Eibar Eibar 1 – 0 Oviedo Osasuna 2 – 0 Eibar

Zaragoza 0 – 2 Eibar.

Pese a que el Eibar haya logrado más victorias que derrotas, en la pretemporada el público ha podido visualizar que hace falta acabar con las dudas en portería y fichar a un central.

¿Quién será el sustituto de Yoel?

En portería, tras la lesión de Yoel, surgen muchas dudas sobre quien será el elegido a ser el sustituto principal mientras el gallego permanezca lesionado. Todo apunta que será Marko Dmitrovic el que tenga que cumplir la complicada labor de sustituir uno de los puestos más complicados de suplir gracias a la gran temporada que realizó Yoel el pasado curso.

Por otro lado, Riesgo también podría ser el sustituto de Yoel, pero las dudas que está sembrando en portería a los seguidores armeros apuntan todo lo contrario.

Dos por uno pero hace falta el segundo

En zona defensiva la directiva del club armero está buscando otro revulsivo para suplir las bajas de Mauro Dos Santos y Lejeune. Hace varias semanas llegaba el portugués Paulo Oliveira, lo que hacía que el Eibar contase con Ramis, Galvez y Paulo como centrales.

El nuevo central que busca la Sociedad Deportiva Eibar no llegará para jugar el primer partido de Liga contra el Málaga en la Rosaleda. En ese sentido no hay problema, si cualquier central no estuviese disponible para ese encuentro Anaitz Arbilla podría suplir su puesto.

Y en la enfermería… ¿Qué pasa?

En cuanto a los que han estado lesionados en este último tramo de pretemporada o toda la pretemporada son Sergi Enrich y Pedro León.

Sergi Enrich no viajó a Asturias para disputar los amistosos contra Sporting y Oviedo por diversas molestias, pero desde el club admiten e informan que el de Ciudadela estará listo para el inicio liguero contra el Málaga.

En cuanto hablamos de Pedro León, la preocupación puede ser más severa. El murciano no ha hecho la pretemporada, pero según indica de nuevo el club el jugador solo se perderá los dos primeros encuentros ante el Málaga y el Athletic de Bilbao.

Mejor pretemporada que la del curso pasado

Éste año la Sociedad Deportiva Eibar ha realizado mejor pretemporada que la del curso pasado. El pasado año, el club armero realizo y terminó la pretemporada dejando muchas dudas a los aficionados y con un balance de 4 victorias sobre 10 partidos, es decir, insuficiente.