Varios jugadores, renqueados antes del inicio liguero

Arbilla no llegará en condiciones a Málaga | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

La Sociedad Deportiva Eibar no podrá comenzar la temporada como desearía. Son varios los jugadores que no podrán llegar a la primera cita de esta nueva ilusionante temporada, mientras que hay un par que serán duda hasta el último momento y Mendilibar tendrá que decidir si cuenta con ellos o no.

Son en total siete futbolistas: Anaitz Arbilla, Nano Mesa, David Juncà, Fran Rico, Yoel Rodríguez, Pedro León y Sergi Enrich. Los primeros cuatro serán bajas fijas para el estreno liguero del Eibar en el Estadio de La Rosaleda ante el Málaga de Míchel González el lunes 21 a partir de las 21:00 horas. Los dos últimos (P. León y Enrich), en cambio, cuentan con opciones, aunque es posible que no puedan llegar al 100%.

Anaitz Arbilla sufre desde el pasado 15 de agosto "una tendinopatía del Aquiles derecho", y según indica el Eibar, podría estar hasta un mes sin poder jugar. Faena para el navarro si quería demostrar desde un principio a Mendilibar que valía para ser el titular.

Nano, que se ha hablado mucho durante el verano sobre su posible salida de la entidad armera, cuenta con "una distensión del recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda", y actualmente está en la última fase de la readaptación y en nada, Mendilibar podrá contar con él nuevamente.

David Juncà sufrió una distensión del recto anterior del cuádriceps izquierdo durante la concentración en Austria. Ahora está en la última fase de la recuperación y se espera que para la próxima semana Mendilibar pueda contar con el lateral.

Juncà, en el calentamiento previo a un amistoso | Imagen: Gio Batista - VAVEL

El pobre de Fran Rico lleva desde el abril con molestias en la rodilla sin que le permitan jugar cómodamente. Sufrió una lesión en su rodilla derecha, y tras ser intervenido satisfactoriamente, fue operado nuevamente para la "limpieza de adherencias en la rodilla derecha".

Yoel Rodríguez, por su parte, es quien peor se encuentra. Mientras se estaba preparando durante sus vacaciones, un esguince le produjo la rotura de lo que se denomina tríada, que también es conocido como dos ligamentos de la rodilla y el menisco interno. Será baja fija hasta diciembre y el Eibar por ello fichó a Dmitrovic, para suplir su baja.

Por último, quienes más cerca están de volver a jugar son Pedro León y Sergi Enrich. El murciano fue intervenido quirúrgicamente al finalizar la pasada temporada de una plica sinovial, además de que le realizaron una resección del alerón rotuliano externo en la rodilla izquierda. Hasta hace poco ha estado en el proceso de recuperación, pero esta semana ya ha vuelto al trabajo grupal. El ariete menorquín, por su parte, sufrió un esguince de rodilla derecha con rotura parcial del ligamento lateral externo durante el choque ante el Schalke 04. Está a punto de recuperarse, por lo que eso significa que estará al 100% en breves.