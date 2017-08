Medié Jiménez, un árbitro debutante para el Málaga - Eibar

Medié Jiménez, durante un Huesca-Elche de la pasada temporada / Foto: La Liga

La Liga dará comienzo para la Sociedad Deportiva Eibar este lunes a las 22:00 horas en el Estadio La Rosaleda. El equipo armero arrancará el campeonato nacional frente al Málaga de Míchel y el árbitro de la contienda será David Medié Jiménez.

La falta de experiencia podría ser clave

Perteneciente al Colegio Catalán, este árbitro de 32 años nacido en Sabadell debuta en Primera División tras un paso de cinco años en la categoría de plata. En Segunda A pitó 101 partidos, mientras que en la Copa del Rey fue el juez en cuatro ocasiones. En ese tiempo mostró 545 tarjetas amarillas y 45 rojas.

La pasada temporada fue en la que menos amonestaciones tuvo que aplicar, pero ahora, en Primera División, podría acusar su inexperiencia, sobre todo en ambientes tensos; eso puede ser importante este lunes, ya que el Málaga-Eibar será su debut. No obstante, su buena labor ya le valió el premio Silbato de Oro en 2014, un galardón que otorga la Liga española para reconocer al mejor árbitro de la campaña.

Medié Jiménez será el tercer árbitro catalán de Primera División. Hace poco más de un mes concedió una entrevista a El Periódico, en la que habló de su trabajo y de los pasos que ha dado hasta llegar a lo más alto.

Asegura que un colegiado progresa gracias a su experiencia: “No es tanto ver si te has equivocado o no, que lo ves enseguida, sino ver el por qué te has equivocado y cómo no te habrías equivocado: por la posición, por la precipitación, por la visión...” Para él los lances en los que es más difícil dirimir si hay falta son las manos porque “es difícil valorar si está de despegada del cuerpo, si contacta de manera voluntaria o no con el balón... Son jugadas muy rápidas”.