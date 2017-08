Previa Málaga-Eibar: que no falte la identidad

Google Plus

Foto: La Liga.

El verano de 2014, se constituyó un hito en la historia del Eibar. Los armeros tocaban el cielo con las manos luego de 64 años en la penumbra del ascenso, siendo una frecuente su presencia en Segunda B. Pero este periplo de subsistencia fue necesario para la prosperidad, donde actualmente transita el punto más álgido desde su génesis a punto de comenzar el cuarto curso al lado del Barcelona, Real Madrid y Sevilla entre otros. El rival de turno, Málaga, un tradicional de Segunda comenzará su undécima campaña consecutiva en la categoría de oro. En cierta medida, el pasado y el presente les unifica.

Desplazarse a Andalucía, supone un dolor de cabezas para la afición eibarresa. Un obús de Borja Bastón, dinamitado a pie zurdo colgaba el cuero en la escuadra del Benito Villamarín para un evocable 0-4 durante la 2015-2016. Tras aquella celestial jornada 18, cinco visitas y una victoria resumen las dificultades para ganar allí. Quebrar esta tendencia y afirmarse con ímpetu desde el comienzo, se erigen como los principales enigmas e incentivos para los pupilos de Mendilibar. En cambio los de Míchel González se presentan como el aguafiestas.

Dani García, logró dos ascensos con Eibar. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Entrenar a equipos pasados por alto por el resto de los místeres, sienta bien a José Luis Mendilibar. El oriundo de Zaldívar, una vez que cogió confianza al frente de un representativo y siguiendo su procedimiento lógico, la estructura solidificada en los cimientos va consiguiendo estabilizar las columnas que darán lugar al techo y sus respectivos tirantes. Así se encuentra el Eibar, un colectivo que temporada a temporada da muestras de crecimiento deportivo e institucional. Aquél descenso administrativo del Elche, fue una inyección anímica de volver a renacer entre sus cenizas. Como un león herido, supo recuperarse. La reconfiguración supuso los pasos previos de la décimo cuarta ubicación (2015-2016) y décima (curso precedente), presentándose la presente como un verdadero desafío.

Por su parte en la primera estación del viaje a un destino fructífero para los azulgranas se encuentra el Málaga. Los de la Costa del Sol, terminaron la campaña precedente con un mal sabor de boca. La comida oscilaba entre la opulencia a cuentagotas y la escasez como moneda corriente. Este presente se observó de manera insistente en la 2016-2017, circunstancia que llevó a la destitución de dos entrenadores tales como Juande Ramos (16 jornadas) y Marcelo Romero (diez partidos). En 26 fechas pasaron ambos y con el equipo de Martiricos sin un rumbo determinado. La luz apareció al final del camino, ya que con el madrileño la barca blanquiazul tuvo otro sendero más decoroso.

La Rosaleda, una pesadilla

El Málaga buscará concederle el mote de fortín a su feudo. Al igual que en el curso precedente, cuando consiguió 33 unidades, los pupilos de Míchel anhelan hacerse fuertes en casa para consumar un colchón de puntos que les dé la tranquilidad. Sin embargo por otro lado se presenta en los blanquiazules la ilusión de reinventarse ante la salida de los pilares: Ignacio Camacho, Pablo Fornals, Carlos Kameni, Sandro Ramírez, Duda, Weligton y Diego Llorente entre otros. Con las nuevas incorporaciones, una pizca de experiencia y juventud llegaron a la Costa del Sol para mejorar el nivel precedente.

Bastón, un goleador que dejó su sello en Eibar. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

El balance de la pretemporada aparejó consecuencias de diversa índole para el entrenador. Desde una perspectiva exitista, las derrotas alarmaron al entrenador aunque desde la visión constructivista era una circunstancia de parámetros esperables. En la consideración del ex Olympique de Marsella, seis futbolistas figuran en la nómina de titulares: Roberto Jiménez, Paul Baysse, Luis Hernández, Recio, Adrián González y Borja Bastón. Los principales enigmas a resolver son los cinco cupos restantes quedando por determinar el número de defensas (tres o cuatro) y la evolución de los tocados. Javi Ontiveros y Fran Ricca, se han ejercitado aunque no estarán ante Eibar. En tanto que Miguel Torres, Adalberto Peñaranda, Keko Gontán y Emanuel Cecchini no realizaron trabajos de campo, perfilándose como bajas.

La enfermería, a maltraer

Mantener un equilibrio de victorias a domicilio y en casa son la piedra fundamental de este Eibar, así como también repetir la producción precedente que les colocó en la vanguardia de las plazas europeas. A su vez, no será una tarea sencilla. Reemplazar a futbolistas de la talla de Florian Lejeune, Antonio Luna y Adrián González será el incentivo principal para configurarse sin perder de vista el estilo de juego. Este (4-4-2) mediante un sistema similar al anterior (4-2-3-1), mantiene la esencia sobre la base de un fútbol intenso y ofensivo, que conjuga la elaboración con el juego directo. Al igual que Míchel, Mendilibar mantiene inquietudes respecto de la portería (Dmitrovic o Riesgo), zaga central (Ramis además de Gálvez u Oliveira), delantera (Kike acompañado de Enrich, Charles o Rubén Peña).

Juncà estaba en duda, debido a una lesión. Foto: Ángel Ezkurra-VAVEL-.

Ocurrió en el último curso y al presente irrumpió en el prólogo de la pretemporada. A la Sociedad Deportiva Eibar, le están pasando factura las lesiones. Jugadores como Asier Riesgo, Alejandro Gálvez, Fran Rico e Iván Ramis fueron algunos de los que las padecieron en la 2016-2017. Asimismo, en la antesala del debut liguero la situación es similar. Fran Rico con unas adherencias en la rodilla derecha, Pedro León aquejado de una plica sinovial, Yoel Rodríguez recuperándose de una rotura de ligamentos, Anaitz Arbilla quien padece una tendinopatía en el Aquiles derecho, David Juncà y Nano Mesa que sufrieron sendas distensiones musculares en el recto anterior del cuádriceps, izquierdo y derecho respectivamente, aunque el catalán se encuentra recuperado. Además, Sergi Enrich se reincorporó al trabajo de campo en esta semana. El balear se había alejado de los amistosos por un esguince de rodilla. Pese a ello fue confirmado por el entrenador y Gonzalo Escalante no estará por sanción.

La asignatura pendiente

Imponerse en el feudo blanquiazul, es la cuota a saldar para el azulgrana. Los guipuzcoanos saben lo que es ganar en Andalucía cuando enfrentan al Málaga a domicilio. De cuatro compromisos en La Rosaleda, el historial favorece a los locales con dos triunfos (Liga) y misma cantidad de empates (Copa del Rey, Segunda). Esta superioridad se traslada a nivel general en menor medida: cinco victorias del equipo de Martiricos contra dos eibarresas y tres igualdades. Keko Gontán, Adrián González, Borja Bastón, Charles Dias y Raúl Albentosa conforman la lista de los futbolistas que pasaron por las dos entidades.

Keko, una baja sensible para Míchel. Foto: María José Segovia-VAVEL-.

En la campaña precedente el partido más parejo entre ambos se vibró en el feudo albiazul. Con un once alternativo, Mendilibar planteó un equipo a la altura que se fue diluyendo con el encuentro. En aquella oportunidad mientras Jota Peleteiro se lució durante la primera parte, estos minutos fueron los más fructíferos para Eibar que se adelantaba mediante Nano Mesa (41’). Sin embargo llegó la reacción inmediata del dueño de casa por intermedio de Sandro Ramírez (44’). Con el correr de los minutos, el juego andaluz empezó a crecer y la condición física de los azulgranas se vino a menos. La introducción de Youssef En-Nesyri desde el banquillo fue positiva para Málaga, ya que mediante este delantero llegaba el 2-1 a 15 del cierre para ponerle el sello final.

Décimo local, noveno visitante

El Málaga que terminó décimo como anfitrión (32 puntos de 57 posibles) chocará ante el noveno a domicilio (Eibar). Los vascos extrajeron 21 unidades en esta condición. El combinado andaluz hizo claudicar a varios pesos pesados en La Rosaleda: Eibar, Athletic Club, Leganés, Sporting Gijón, Deportivo La Coruña, Barcelona, Valencia, Sevilla y Celta de Vigo. Asimismo de visitante, los blaugranas sumaron en el Nuevo Los Cármenes, Santiago Bernabéu, RCDE Stadium, Butarque, El Molinón, Mestalla, Anoeta, El Sadar, La Cerámica y Balaídos.

El míster del equipo andaluz, brindó elogios para su rival de turno. Respecto del elenco vasco, valoró positivamente a los de Mendilibar: "Llevan tres años trabajando de la misma manera y su entrenador extrae un rendimiento magnífico de sus equipos". A su vez no develó la lista de concentrados para el choque liguero: "Tenemos 17 jugadores de campo y tres porteros, por lo que tomaremos la decisión este lunes previo al encuentro".

Mendilibar: “Nuestro objetivo es mantener la categoría”

El entrenador del Eibar, es un tío sin preludios. Desde la visión del míster de 56 años de edad, la campaña satisfactoria del curso anterior no debe confundirles en el objetivo. A su parecer, el mismo será: “Estar en la siguiente temporada en la misma categoría”. Además explicó el por qué: “Por mucho que pienses que el curso precedente fue positivo, habrá igualdad entre diez y doce equipos por lo que puedes caer fácilmente a la zona de descenso”. Antes de finalizar puntualizó sobre la enfermería armera: “Tenemos jugadores lesionados pero nos encontramos en condiciones. Pese a las bajas, la pretemporada ha salido bien”.

El catalán se estrenará en La Liga. Foto: Andrea Rayo-VAVEL-.

El partido entre Málaga y Eibar marcará el estreno como colegiado de Primera División de David Medié Jiménez. En nacido en Sabadell, tiene 32 años de edad, mide 1,90 metros y pertenece al Comité Territorial de Cataluña. Seis años permaneció en las categorías de ascenso (dos en Segunda B y cinco en Segunda), estadía que le valió para saltar a la categoría de oro. Un aval de 140 partidos arbitrados, en los cuales mostró 783 amonestaciones y 66 expulsiones. Medié estará acompañado de los asistentes Juan Carlos Barranco Trejo y Joan Méndez Mateo. A su vez, Albert Ávalos Martos. El cuerpo arbitral en su totalidad pertenece al colegio catalán.

Convocatorias:

Málaga: La del Málaga no fue confirmada. Se presume que la misma será: Roberto Jiménez, Cenk Gönen, Diego González, Luis Hernández, Juankar, Miguel Ángel Garrido Cifuentes, Roberto Rosales, Paul Baysse, Zdravko Kuzmanovic, Adrián González, Juan Pablo Añor, Gonzalo Castro, Recio, Jony, Borja Bastón, Youssef En-Nesyri, Luis Muñoz, Andrés Prieto.

Eibar: Asier Riesgo, Marko Dmitrovic; Ander Capa, Jordi Calavera, Iván Ramis, Paulo Oliveira, Alejandro Gálvez; José Ángel, David Juncà, Rubén Peña; Joan Jordán, Dani García, Christian Rivera; Iván Alejo, Takashi Inui, Bebé; Kike García, Sergi Enrich, Charles Dias.

Probables alineaciones:

Málaga: Roberto; Rosales, Luis Hernández, Baysse, Juankar; Recio, Kuzmanovic; Mula, Adrián, Jony; Bastón.

Eibar: Dmitrovic; Capa, Ramis, Gálvez, José Ángel; Jordán, Dani García; Iván Alejo, Rubén Peña, Inui; Kike.