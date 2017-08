Escalante: ¿regreso y suplencia?

Google Plus

El pivote, deberá esperar para ser titular. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

La Sociedad Deportiva Eibar empezó de manera óptima su curso 2.017-2.018. El elenco entrenado por José Luis Mendilibar superó los obstáculos consigo mismo, las lesiones, obteniendo así la primera victoria en La Liga durante la jornada de estreno. Los guipuzcoanos pisaron fuerte en su desplazamiento a Andalucía, cuando en aquella localidad vencieron 0-1 al Málaga gracias a la anotación de Charles (57'). El entrenador del representativo eibarrés tuvo que prescindir de piezas claves por motivos físicos: Yoel Rodríguez, Fran Rico, Anaitz Arbilla, Pedro León y Nano Mesa. Asimismo tampoco estuvo por sanción Gonzalo Escalante. Este último había llegado al límite de amonestaciones durante el curso pasado ante Barcelona (jornada 38).

Escalante dijo presente en las últimas tres campañas para Eibar. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Cumplido el ciclo de cartulinas amarillas por parte de Escalante que no disputó minutos en La Rosaleda, se abre un interrogante para el entrenador azulgrana: ¿equipo que gana no se toca o retorno del argentino al inicial?, indudablemente, la incorporación de Joan Jordán y las prestaciones del ex del Real Club Deportivo Espanyol, en los amistosos de pretemporada posicionaron al medio centro por encima del volante surgido en la cantera del Boca Juniors.

Antecedente: temporada 2.016-2.017

No es la primera vez que Escalante comienza la campaña como el tercer futbolista de su posición. Vale aclarar que durante el curso precedente, el centrocampista de 24 años de edad estuvo relegado a la titularidad por Fran Rico. En el lapso de los primeros seis meses de competencia, el argentino se repartió la titularidad con el ex del Granada a tal punto que siete fueron los partidos ligueros disputados hasta diciembre (2.016). Sin embargo la osteocondritis en la rodilla derecha de Fran Rico y la adaptación a Primera División de Christian Rivera, le dieron el paso adelante a Escalante. Desde entonces y sobre todo en el comienzo de la segunda rueda liguera, el cordobés lo jugó todo y fue uno de los fundamentales de Mendilibar como acompañante de Dani García en el doble pivote.

A partir de este jueves y hasta el domingo mismo, el entrenador azulgrana tendrá para determinar quien actuará en el eje de la medular junto al oriundo de Zumárraga. Las características futbolísticas diferentes que posee Jordán en la salida del balón, la frescura para pasar entre líneas, su golpeo al esférico como ejecutante ante la ausencia de Pedro León, la capacidad para ofrecerse como apoyo en el balón rasante y la llegada a gol son algunos de los puntos que catalogan al ex del periquito un escalón por encima del albiceleste. No está todo dicho y Mendilibar dará su veredicto para ver quien gana la pulseada en la titularidad de cara el primer derbi vasco.