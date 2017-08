Derbi con sensaciones diferentes

Google Plus

Los jugadores del Eibar celebran el gol de Charles que les dieron los tres puntos. Foto: La Liga

El Eibar y el Athletic llegan al derbi de Ipurúa con sensaciones alternas. Los armeros quieren sumar pleno de puntos en las dos primeras jornadas, antes de la semana del parón por selecciones. Por su parte, los rojiblancos no consiguieron la victoria en la primera jornada en San Mamés contra el Getafe en San Mamés, y no se pueden permitir dejarse más puntos al principio de La Liga, para no descolgarse de los puestos europeos.

José Luis Mendilibar no podrá contar con el lateral navarro Anaitz Arbilla que sigue recuperándose de sus molestias en el tendón Aquiles, pero contará de nuevo con el goleador Charles Dias, que anotó el gol de la victoria en La Rosaleda. El Athletic entrenado por Ziganda, jugará con dos días menos de descanso al jugar la vuelta de la fase previa contra el Panathinaikos. Los bilbaínos volvieron a ganar y se metieron en la fase de grupos de la Europa League, por lo que llegarán con ilusiones renovadas.

Partido trampa

El Athletic aún se encuentra adaptándose a los mecanismos de Ziganda, pero el derbi del domingo va a estar muy competido y se decidirá por pequeños detalles. El equipo vizcaíno es peligroso fuera de casa, y en las jugadas a balón parado, un factor que preocupa a los de Mendilibar y en el que sufren los armeros. Para ello, se antoja clave adelantarse en el encuentro y dejar la portería a cero por segunda jornada consecutiva.

Dmitrovic jugará su segundo partido con el Eibar en Primera División. El guardameta serbio completó una gran actuación contra el Málaga, aunque no tuvo mucho trabajo, sí que se le notó seguro bajo palos. La defensa se mostró contudente con Paulo Oliveira y Ramis, y José Ángel y Capa fueron unos puñales por banda. Mendilibar repetirá el mismo once con la duda de si alineara al menorquí Sergi Enrich o seguirá contando con el brasileño Charles.

Ziganda rotará a varios de sus jugadores al jugar el jueves y su once distará mucho del que se enfrentó al Getafe. El entrenador navarro no podrá contar con De Marcos y Yeray por lesión, y dará descanso a San José por el exceso de minutos. Además, los canteranos Unai Núñez e Iñigo Córdoba pueden tener sus opciones de entrar en el once o disputar algunos minutos.