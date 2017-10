Previa Eibar - Deportivo: ganar o ganar

Google Plus

El Eibar necesita ganar. | Foto: Ángel Ezkurra / Vavel

No son las horas más brillantes para el Eibar y el Deportivo de la Coruña, ambos conjuntos han tenido dificultades para sumar puntos en las primeras siete fechas de Liga. El equipo de Mendilibar tiene la ventaja de jugar en su propio césped y así poder cambiar el intermitente inicio en Ipurúa con una victoria y dos derrotas (0-1 vs Athletic y 0-4 vs Celta). El equipo de Pepe Mel ha tenido pocas mejorías comparado a los vascos, se han mantenido alejados del descenso y verán la visita a Eibar como una prueba para despejar dudas y escalar puestos hacia la mitad de la tabla.

Antes de irse al parón de selecciones, el cuadro armero concluyó perdiendo en el Estadio de la Cerámica encajando tres goles de Bakambu, buscaron mantener el ritmo durante dicha semana en un amistoso contra el Leganés, el cual se perdió por dos goles el jueves 5 de este mes. El Deportivo no tuvo malas sensaciones antes del receso internacional, ganando 2-1 al Getafe en Riazor con anotaciones de Lucas Pérez y Florin Andone. Para reafirmar sensaciones, golearon al Corinthians brasileño con un contundente 7-0 el 5 de octubre en campo gallego.

El último encuentro

La última vez que ambos equipos se enfrentaron esta temporada fue precisamente en Ipurúa, el pasado mes de enero. El Eibar recetó tres goles al combinado gallego que solo pudo hacer una anotación. La escuadra armera se puso adelante desde muy temprano en el partido, teniendo la ventaja engañosa de 0-2 a los 15 minutos, a nombre de Adrián y Sergi Enrich. El Deportivo descontó a los 19 minutos, cortesía de Emre Colak, para que el enfrentamiento fuera decidido por Lejeune a veinte minutos del silbatazo final, en aquel entonces, Gaizka Garitano era el técnico del Deportivo.

Problemas de cosecha

El Eibar no ha tenido facilidad para anotar goles en esta temporada, ha sido un arranque flojo para el tren ofensivo que apenas ha conseguido tres goles y ha encajado 17. Desde la anotación de Charles al Málaga en La Rosaleda, el equipo de Mendilibar se saltó dos fechas sin conseguir ver puerta, las derrotas contra el Athletic en Ipurúa y contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En la jornada 4, el cuadro armero hizo un gol muy sufrido contra el Leganés anotado por el central Alejandro Gálvez. La última vez que se hizo un gol fue en la jornada 5 en Camp Nou, a nombre de Sergi Enrich para acortar distancias en el partido que se adjudicó el Barcelona 6-1.

Jaime Latre, mala estadística para el Dépor

El árbitro de Huesca es relativamente joven en cuanto a dirigir partidos en Primera División (temporada 2014-2015) y desde que llegó a apoderarse de un silbato, no ha favorecido al equipo gallego en ninguno de los ocho partidos en los que ha sido designado. En mayo de 2014 dirigió un partido entre Deportivo y Eibar en Riazor cuando ambos estaban en Segunda, el juego terminó con empate a un gol.

Fue juez en un empate a dos goles contra el Athletic, empate a un gol contra el Sevilla, derrota contra el Real Madrid, derrota contra el Alavés por la mínima donde señaló un penalti dudoso que significó el gol del triunfo de los babazorros esa tarde. El peor recuerdo del colegiado se dio contra el Sevilla en abril de este año, cuando Pepe Mel terminó quejándose de las decisiones del central que no señaló un penalti para el Dépor y repartió demasiadas tarjetas para sus pupilos. Hasta ahora, el club de la Coruña no ha ganado cuando Jaime Latre dirige un partido.

Últimos cinco partidos

Temporada Local Resultado Visitante 2016-2017 Eibar 3-1 Deportivo 2016-2017 Deportivo 2-1 Eibar 2015-2016 Eibar 1-1 Deportivo 2015-2016 Deportivo 2-0 Eibar 2014-2015 Deportivo 2-0 Eibar

Declaraciones previas

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar habló acerca del encuentro en rueda de prensa el día viernes y dio mucho enfoque a lo importante que será ganar el juego: "El que gane saldrá muy fortalecido tanto por los puntos como por la moral". "Ambos son dos equipos parecidos, que no han empezado bien la temporada y que para ambos es importante vencer para romper la mala racha de resultados".

El entrenador del Deportivo, Pepe Mel, expresó las dificultades que tendrá el partido: "Tenemos que bascular bien, por el centro no va a haber espacios". El delantero Florin Andone declaró: "Lo único en que pensamos es en ayudar al cuerpo técnico y a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hemos metido en esta situación. Hay cuatro o cinco equipos por debajo en la tabla, no somos últimos o penúltimos, así que tranquilidad".

Convocatorias

SD Eibar: Dmitrovic, Riesgo, Ramis, Capa, Paulo, Cote, Arbilla, Juncá, Lombán, Escalante, Dani García, Rivera, Bebé, Peña, Jordán, Enrich, Kike García, Charles.

RC Deportivo: Tyton, Juanfran, Navarro, Albentosa, Lucas Pérez, Colak, Cartabia, Andone, Sidnei, Arribas, Luisinho, Valverde, Bakkali, Valle, Guilherme, Borges, Pantilimon, Francis, Expósito.

Posibles onces