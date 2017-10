Pedro León, cada vez más cerca

Google Plus

Foto: SD Eibar

El mediocentro sigue cumpliendo etapas de su recuperación para estar a disposición de José Luís Mendilibar lo antes posible, para ayudar al grupo a sacar la difícil situación en LaLiga con pasos firmes, al menos en Ipurua.

A pesar de estar aún lejos de su regreso, el jugador ya ha dado el paso más importante en la recuperación de su rodilla, ya se ha podido calzar las botas y pisar el césped para realizar carrera continua al margen del grupo y su progresión decidirá su vuelta a la competición aunque los plazos se cumplirán a rajatabla por el cuerpo técnico del equipo.

Su regreso no se espera hasta noviembre, como mínimo, ya que es una recuperación lenta a la que tendrá que sumarle una mini pretemporada para obtener el tono físico del grupo y el ritmo de competición, por lo que se podría alargar hasta finales de 2017 o principios de 2018. Los servicios médicos del Éibar cuidan minuciosamente a Pedro León, ya que no sería la primera vez que recae de una lesión cuando parecía que iba a reaparecer

Para el entrenador vasco, Pedro León será su principal fichaje del mercado de invierno, ya que su aportación al equipo es muy importante y aumentará la calidad del grupo. En la pasada temporada, el jugador murciano, anotó 10 goles, algo que en este inicio de temporada le está faltando al Éibar, y dio 5 asistencias, haciendo así una gran pareja ofensiva con Sergi Enrich.

El jugador español quiere volver cuanto antes, pero no quiere arriesgar lo más mínimo para evitar recaer o no estar al 100%, quizás su incorporación sea la solución a los problemas de gol que está presentando la SD Eibar en las primeras jornadas, ya que Sergi Enrich no encuentra a ningún socio dentro del terreno de juego.