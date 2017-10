Así llega el Madrid

Google Plus

La SD Eibar tiene un panorama bastante complicado para volver a la senda de la victoria este fin de semana. Los de Mendilibar llevan sin conseguir los tres puntos desde la jornada cuatro, por lo que, aunque la situación no es alarmante, sí que es necesario sumar pronto de tres en tres. El domingo los armeros visitan el Santiago Bernabéu, un estadio que en principio es uno de los más complicados de la liga. Sin embargo, echando un vistazo a los partidos del Real Madrid como local, se puede ver como la esperanza será un poco mayor de lo que era antes de hacerlo.

Real Madrid 2-2 Valencia

Real Madrid 1-1 Levante

Real Madrid 0-1 Real Betis

Real Madrid 2-0 Espanyol



Y es que como se puede observar, los blancos solamente han cosechado una victoria en cuatro partidos como local. Los equipos valencianos lograron sacar tajada del recinto blanco al empatar sus partidos. El Real Betis, por su parte, consiguió dar la campanada y se llevó los tres puntos a su casillero. Solamente ante el Espanyol, en la última ocasión liguera en la que el Real Madrid ha sido local, ha conseguido la victoria.

Otros hechos, como el estar a cinco puntos del FC Barcelona, o el haber empatado esta semana en Champions, también como local, pueden jugar a favor de la SD Eibar. Si el partido va transcurriendo y la balanza sigue equilibrada el nerviosismo y el ansia de los futbolistas merengues pueden jugar a favor de los eibarreses.

El equipo dirigido por Zinedine Zidane presentará un once con la mayoría de los jugadores titulares. El hecho de que la próxima semana haya competición copera y no europea facilitará las rotaciones intersemanales, por lo que el mister francés podrá sacar a su mejor once este domingo.

Hace poco más de un año el equipo guipuzcoano consiguió llevarse el empate del estadio de la Castellana. Fran Rico adelantó a los visitantes a los seis minutos y once después empató el galés Gareth Bale. Este hecho supone un motivo más para la esperanza de los seguidores vascos, conocedores de que por poder, se puede.