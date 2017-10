La pizarra de Mendilibar: cambio de sistema

Google Plus

Mendilibar se prepara para el partido | Foto: Alberto Rodríguez Francisco - VAVEL

No son los mejores momentos de la temporada para el Eibar, que necesita sumar de tres en tres para poder salir del sótano. La tarea no parece fácil cuando se tiene que visitar La Castellana, campo del campeón de Liga y Champions. Y aunque los merengues no atraviesan su mejor situación al jugar en el Bernabéu, los esquemas de los entrenadores serán los que decidan el resultado final del encuentro el domingo.

Mantener lo que funciona

Mendilibar ha hablado públicamente sobre mantener su táctica para poder llevar al partido los factores positivos con los que cuenta el club. Inicialmente, Sergi Enrich será importante en el encuentro para conseguir anotaciones, lo que necesita el cuadro eibarrés para poder complicar la noche a un Madrid que suele relajarse al conseguir anotaciones. Según las declaraciones del entrenador, se mantendrá el 3-5-2 que retuvo el empate sin goles contra el Deportivo la pasada jornada, nutriendo el centro del campo y dando más seriedad a la defensa.

En dicho esquema es relevante la aparición de Juncá y Capa por los costados, siendo jugadores con buenas capacidades para resistir el desgaste, aportar en defensa y distribuir para el ataque. En la delantera se puede situar junto a Enrich a Kike, que puede ser un jugador que aporta gol y pase final. El japonés Takashi Inui parece haber perdido su rol estelar en los costados por el cambio de alineación y no da la impresión de poder encajar ante el uso de un sistema más defensivo, aunque esto puede restar las posibilidades de peligro que son el mayor atributo del nipón.

Sin miedo

Mendiliar ha implantado en el cuadro armero una mentalidad para "no acobardarse" en el verde de Madrid cuando se tenga el esférico. Las claves del partido serán la seriedad en la defensa, un punto que fue vital para que el Eibar terminara en la primera mitad la pasada campaña. Para fortuna de la visita, el Madrid ha tenido dificultades para hacer gol en las últimas jornadas, aunque Mendilibar no quita méritos a los blancos que, según él, solo han tenido "mala suerte" de cara a la portería.

Un buen resultado para la visita pasa por el buen manejo del juego con y sin balón, porque el Real Madrid tiende a jugar con mucha intensidad y es donde el Eibar no puede menguarse.