Mendilibar: "No nos tenemos que acobardar"

Mendilibar, en rueda de prensa | Ángel Ezkurra - VAVEL

Este domingo, el Eibar visitará el Santiago Bernabéu para medirse al conjunto merengue, en el partido correspondiente a la jornada 9. Para este partido, los de Mendilibar llegan en un mal momento, y con necesidad de sumar. Por su parte, el Madrid debe ganar sí o sí para no alejarse aún más del líder de LaLiga, el FC Barcelona.

Uno de los problemas de este Eibar es la falta de gol, ya que los eibarreses sólo han anotado tres goles en lo que va de Liga. Mendilibar sabe que si no se marca es casi imposible puntuar. "Hay que jugar con tranquilidad y sensatez para lograr un buen resultado de allí. No nos podemos encerrar porque el Madrid te puede hacer gol de cualquier forma. Tenemos que hacer bien las cosas para que no nos hagan muchas ocasiones y luego hay que aprovechar las que tengamos. Es casi imposible que saquemos algo de allí si no marcamos. No nos tenemos que acobardar cuando tengamos el balón y les tenemos que hacer correr detrás nuestro", comentó.

El Real Madrid, como local en LaLiga, ha ganado un partido, ha empatado dos y ha perdido uno. Por lo tanto, puede ser un buen momento para el Eibar o pueden pagar los platos rotos. "Nos toca ir a un campo muy difícil, aunque los últimos equipos que han pasado por allí han conseguido puntuar y son un buen ejemplo para nosotros. El Madrid es un equipo que tiene muchas ocasiones siempre que juega en casa y para puntuar tienes que tener la suerte de que no las metan. Les está costando acertar en la finalización y por eso no han ganado últimamente", argumentó Mendilibar.

Benzema siempre está en el punto de mira de la afición blanca por su falta de gol muchas veces, Mendilibar, ha defendido así al delantero francés: "Le critican cada partido que no marca, pero es uno de los mejores delanteros del mundo. Me gustaría que les preguntaran a sus compañeros con quién les gustaría jugar arriba. Estoy convencido que todos elegirían a Benzema. Es un delantero que no tiene en la cabeza meter goles, pero al final de la temporada siempre acaba con buenas cifras y le ayuda mucho en el juego al equipo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo".

La temporada pasada fue increíble para el Eibar y, en está, no se ha empezado con buen pie. El año pasado, además, se puntuó en el Bernabéu. Mendilibar cree que "nosotros no estamos como la temporada pasada y es muy difícil que se vuelva a ver el mismo partido" Evidentemente, costará volver a puntuar en el coliseo blanco, “aunque eso no significa que no vaya a repetirse el mismo resultado".

Mendilibar valoró positivamente el empate ante el Deportivo "Cuándo termina el partido parece que un punto es poco y te vas a casa pensando que has perdido dos puntos. Pero pasa el fin de semana, ganas posiciones en la clasificación y eso te hace ver que salvar la categoría va a depender de pocos puntos. Todo lo que sea sumar está bien", comentó.

Mermados por las lesiones

Fran Rico se lesionó de larga duración y, seguramente, no podrá jugar en toda la temporada. Al conjunto eibarrés, LaLiga le denegó la posibilidad de fichar a alguien para suplirlo. Mendilibar explicó que "tenemos dos lesionados, Fran Rico y Pedro León, y en ninguno de los casos nos darían la posibilidad de firmar si les diéramos la baja”. Evidentemente, Mendilibar no lo entiende y “ellos sabrán por qué, no sé si han dado alguna explicación, pero es algo que no terminamos de entender porque Fran lleva siete meses fuera. Los clubes pequeños lo tenemos difícil para protestar".

Por último, Ivan Alejo y Pedro León están incorporándose progresivamente a los entrenamientos. “Iván Alejo, mañana va a hacer todo el entrenamiento con el grupo y pronto le darán el alta médica. Para el alta deportivo aún le quedará algo de tiempo". “Y con Pedro León estamos esperanzados porque los últimos días ha empezado a hacer carrera continua y parece que va por buen camino, pero hay que esperar".