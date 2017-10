El Real Madrid se aprovecha de un Eibar 'en blanco'

Google Plus

Una verdadera prueba de fuego llegó para el Eibar en terreno del campeón, donde tendrían que dejarse el alma para poder salir del sótano. Los pupilos de Mendilibar salieron al césped del Bernabéu con la mejor actitud y a intentar dar la sorpresa contra un equipo que no ha dado sus mejores presentaciones en fechas recientes.

Dio buenas sensaciones el cuadro eibarrés en los primeros minutos de encuentro y eso era lo que buscaba causar el sistema planteado por Mendilibar, usando más jugadores de recuperación para poder complicarle las transiciones al combinado merengue. De igual manera, este planteamiento rápidamente se deshizo ante un Madrid que tomó las cuerdas del partido y empezó a hacer de las suyas. En los primeros minutos destacó Theo Hernández por el costado izquierdo para iniciar los contragolpes, Capa no era competencia para las cargas del francés y sus combinaciones con Cristiano, siempre hambriento de gol.

Se volvieron constantes las llegadas del Madrid en los primeros 15 minutos de partido y esto fue recompensado tras una acción de córner, Isco colgó un centro al área con Ramos como destinatario, pero no fue el capitán el que la envió al fondo de la portería, fue Paulo Oliveira el que ganó en el aire y por inercia la hizo imposible de alcanzar para Dmitrovic.

No se creció el combinado visitante con este gol, aunque el Real Madrid tampoco dio indicios de hacerse fuerte con esta anotación. Eventualmente, cayó el segundo tanto por cortesía del iluminado Marco Asensio, acción iniciada por Isco en el carril izquierdo, el de Capa, se combinó fácilmente con el de Mallorca que se hizo un paseo entre los centrales y este hizo un disparo cruzado, pero bien colocado para aumentar la cuota.

A pesar de no hacer los méritos suficientes para meterse de nuevo en el partido, los visitantes no dieron del todo una mala imagen y hasta demostraron síntomas de mejoría. José Ángel fue el más inspirado, hizo muchos centros de peligro y se llevó una de las acciones más peligrosas del Eibar en la primera mitad con un disparo cruzado que pasó cerca del marco de Kiko Casilla.

En la fase complementaria, el Madrid mantuvo su idea: el contragolpe. El Eibar ejerció presión y hasta hicieron ver engañoso el 2-0. Isco tuvo la mejor del arranque en un mano a mano contra Dmitrovic, el arquero fue heroico evitando el gol del malagueño. También hubo polémica en la Casa Blanca, cuando Casemiro derribó a Inui con un puntapié al tobillo del japonés, pero Álvarez Izquierdo negó la pena máxima a los armeros que estaban pasando sus mejores momentos en la cancha.

Dmitrovic evitó anotaciones de Cristiano que no pudo hallarse con el gol, sumado a los disparos demasiado desviados, el arquero no recibió más goles de un Madrid que tuvo bastantes chances al contragolpe. Zidane quiso mantener activo el partido para sus dirigidos y dio ingreso a Marcelo para los últimos minutos, este se combinó con Cristiano para que hiciera un disparo de peligro cuando Dmitrovic estaba alejado del arco, pero no anotó. Fue el mismo lateral brasileño el que sentenció el marcador a poco del silbatazo final.

Marcelo estaba ubicado en la entrada al área y recibió un servicio genial de Benzema, el carioca se dio la media vuelta e hizo un disparo raso, cruzado y con suficiente fuerza para que el arquero no alcanzara el esférico. Llegó el final del encuentro y el Bernabéu despidió a un Eibar que no se dejó manejar en totalidad y dio momentos de sufrimiento al Real Madrid que tampoco dejó su mejor presentación en esta novena jornada.