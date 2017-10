Previa Eibar - Celta de Vigo: una Copa para levantar el vuelo

El fútbol es un deporte de la gente. Los equipos se deben a quienes llenan las gradas y a quienes sienten la esencia de una actividad única e inimitable. Pasional como el hombre mismo, en el balompié se reflejan las virtudes y defectos de una sociedad. Por eso esta previa debe articularse a partir de una noticia que debería calar hondo: la Sociedad Deportiva Eibar anunció que la taquilla del partido de Copa del Rey de mañana ante el Celta de Vigo se donará a los afectados por los incendios que recientemente asolaron amplias zonas de Galicia. Dicho esto, solo resta añadir que el Eibar recibirá al Celta con ganas de revancha y la sensación de haber mejorado ligeramente desde el asalto celeste a Ipurúa. Ida de dieciseisavos de Copa, 21:30 horas y la belleza del fútbol como reclamo.

Una Copa para levantar el ánimo

El Eibar no está siendo el mismo equipo que la pasada temporada lograba vencer con regularidad a base de presionar, incluso no partiendo como favorito. Algunos cambios y varias lesiones de gravedad han obligado al conjunto de José Luis Mendilibar a tomar una disposición que no parece la acostumbrada. Eso ha tenido un efecto demoledor sobre la firmeza azulgrana, hasta ahora inquebrantable. La defensa está sufriendo y no hay acierto de cara a portería, de suerte que los armeros son decimoséptimos en liga tras nueve jornadas. Fue precisamente el Celta de Vigo el equipo que vino a confirmar con un durísimo 0-4 esa mala dinámica que aún sigue, ya que el pasado domingo los del Bajo Deba cayeron goleados contra el Real Madrid. El Eibar tiene ganas de resarcirse en Copa.

A Ipurúa con la liga en mente

El Celta de Vigo, por su parte, aún no está establecido en los puestos europeos, su gran objetivo. Están instalados a mitad de tabla y quieren levantar las miras aún más. Visitarán Ipurúa con la intención de obtener un resultado positivo de cara a la vuelta pero, aunque los celtiñas han demostrado ser muy fiables en Copa (llegaron a semifinales los dos últimos años), también tienen un ojo puesto en la Liga. Más aún tras una derrota amarga frente al Atlético (0-1). Su entrenador, Juan Carlos Unzué, ya anunció rotaciones: futbolistas como Fontás, Hjulsager, Radoja, Wass o Guidetti podrían entrar en el once de mañana.

Empate a victorias en los últimos cuatro choques

En los cuatro últimos partidos, disputados en Liga, destaca la igualdad en el balance entre Eibar y Celta de Vigo, pues ambos ganaron dos veces: el año pasado vencieron los gallegos por 3-2 y después se impusieron los vascos por 1-0; este año la victoria armera llegó en Balaídos (0-2) y, ya en la actual campaña, es reciente el 0-4 en Ipurúa con numerosos fallos a balón parado de la zaga local.

La estadística condena al Eibar y decepciona al Celta

Debido a que este será el arranque en Copa del Rey para ambos equipos, los aspectos a destacar en cuanto a estadística serán de La Liga. En cuanto al Eibar, cabe destacar que es el equipo con la peor diferencia de goles de la Primera División, con -17. Esto se debe en gran medida a una fragilidad defensiva y una falta de gol que le han acarreado convertirse también en el segundo más goleado con 20 tantos en contra (empatado con el Málaga y con dos menos que Las Palmas) y el que menos ve puerta con 3 dianas a su favor (igualado con el Alavés). Solo siete puntos en nueve partidos condenan a este equipo a un gran esfuerzo para evitar la zona de descenso.

El Celta, tras un inicio dubitativo, persigue un objetivo alto: quiere volver a la Europa League. Sin embargo esta temporada le están surgiendo rivales muy fuertes de cara a alcanzar la zona noble de la Liga. Los de Unzué son décimos con once puntos y quedan a cinco de la meta. Han visto que esta campaña habrá más competencia para llegar arriba.

José Luis Mendilibar, entrenador de la SD Eibar, no ve el partido de mañana como una revancha del 0-4 de liga, sino que cree que jugar de nuevo ante el Celta puede servir para “no cometer los mismos errores”. También cree que se está produciendo una mejoría de las sensaciones respecto a anteriores partidos y adelanta rotaciones: “Normalmente jugarán los que menos han jugado hasta ahora. Tenemos muchas lesiones y alguno tendrá que repetir. La Copa viene bien para que tengan minutos los que menos juegan y también estén contentos”.

Su homólogo en el Celta, Juan Carlos Unzué, prevé una eliminatoria complicada y no se fía del Eibar a pesar de su mal momento: "Es un equipo agresivo, que presiona alto, que juega corto, que añade mucha gente a su ataque y que tiene una gran solidaridad. Es verdad que vienen de una racha de resultados que no es tan positiva pero quizás eso les hace más temibles".

El árbitro será Undiano Mallenco

El colegiado de este Celta-Eibar será Alberto Undiano Mallenco (comité navarro), un veterano de la máxima categoría que lleva 27 partidos arbitrados en Copa del Rey. En esta competición será la primera vez que sirva de juez en un partido del Eibar.

Convocados

Tanto José Luis Mendilibar como Juan Carlos Unzué han anunciado ya sus lista de convocados. En la del Eibar destaca la inclusión de dos canteranos, Sarriegui y Julen López.

Los integrantes del equipo local son los siguientes: Riesgo, Dmitrovic, Arbilla, Gálvez, Lombán, Oliveira, Juncà, Cote, Julen López, Jordán, Sarriegui, Rivera, Inui, Bebé, Rubén Peña, Sergi Enrich, Kike García y Charles.

La lista 'celtiña' la forman: Sergio, Iván, Hugo Mallo, Jonny, Fontàs, Cabral, Sergi Gómez, Radoja, Lobotka, Pablo Hernández, Jozabed, Brais Méndez, Wass, Hjulsager, Iago Aspas, Guidetti, Maxi Gómez y Emre Mor.

Posibles onces