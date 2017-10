El Celta golpea primero ante un Eibar con problemas

Google Plus

La SD Eibar cayó este miércoles en Ipurua frente al Celta de Vigo por 1 a 2, con lo que los de Mendilibar lo tendrán complicado si quieren lograr el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. En Ipurúa no se vio un partidazo ni mucho menos y, el Celta, no desplegó un juego excelente, pero, con pegada y resolución arriba, lograron ganar el encuentro y marcar dos goles fuera de casa, algo siempre importante.

El Celta de Vigo empezó con la iniciativa del partido y siempre buscando la combinación desde atrás, algo que el Eibar quería evitar desde el principio con la alta presión realizada. Y ya en el 3’ de partido, una buena jugada del Celta derivó en una falta peligrosa que logró parar Asier Riesgo pero, en la segunda jugada, un gran centro acabó en el gol de Cabral que, evidentemente, puso patas arriba los planes de Mendilibar y pudo mermar la moral de sus pupilos.

Sin embargo, el conjunto eibarrés tuvo muy buena capacidad de reacción y en el minuto 17 llegó el gol de Sergi Enrich que devolvió el empate al marcador, con un muy buen centro lateral de Juncà que, sumado a los despistes de Fontàs y Cabral, ayudaron a Sergi Enrich para que sumara su segundo gol en este inicio de temporada. Un gol que significa mucho para el mallorquín que, igual que sus compañeros, no ha empezado la temporada de la mejor forma y, anotar este tanto puede devolverle moral y confianza.

Con el empate al marcador, el Celta se fue imponiendo al conjunto eibarrés que, pese a eso, también quería dominar. Sin embargo, tras unos buenos minutos de los celestes y, ya al filo del descanso, Guidetti transformó el segundo gol del Celta con un remate de cabeza bastante bueno.

Tras el descanso, pareció que todo cambiaba. Fue el Eibar quien empezó con la iniciativa y la posesión, intentando así sorprender a los gallegos y lograr almenos el empate. Sergi Enrich tuvo alguna ocasión más, pero nada demasiado claro y, nuevamente, se evidenciaron los problemas ofensivamente. El conjunto armero lo intentó durante toda la segunda mitad pero no encontraba huecos y le costó mucho crear ocasiones de calidad.

Finalmente, el Celta se lleva un 1-2 a casa, un grandísimo resultado en el que el Eibar deberá darle la vuelta en Balaídos si quiere seguir vivo en la Copa. Sin duda, resultado adverso y complicado que, si se quiere remontar, el conjunto de Mendilibar debe mejorar tanto en defensa como en ataque.

La mala racha se alarga con la Copa

La Copa del Rey parecía que iba a ser una bombona de oxígeno para coger aire y volver a LaLiga con más moral, oxígeno y confianza, pero no ha sido así. El Eibar, seguramente, no tuvo mucha suerte con el sorteo y le tocó un siempre duro Celta, en el que no se podían permitir despistes, y los hubo.

El Eibar lleva sin ganar desde la jornada 4, el 15 de septiembre, y ya va tocando volver a sumar tres puntos en el casillero para alejarse de la zona baja. Para ello, tienen una oportunidad magnífica. El próximo partido será en Ipurua frente al Levante, un rival que el Eibar puede ganar. De ello, seguramente dependa Mendilibar, bastante cuestionado últimamente.

Falta de gol y imprecisiones en defensa

Falta muchísimo por pulir aún y se nota. Tanto en defensa como en ataque la imagen del equipo es bastante pobre. En este partido volvió el 4-4-2 y la defensa se mostró muy floja. El primer gol del Celta fue un despiste total de la defensa, cuando Cabral remató absolutamente solo y a bocajarro frente a Asier Riesgo.

Y, arriba, se marcó gol y, para Enrich ese gol seguro que es importantísimo pero, en la segunda mitad el Eibar tuvo el dominio y pudo marcar, pero se mostraron las dificultades del equipo para anotar gol. En toda la segunda mitad, pese a intentarlo, no se podía encontrar espacios y tener buenas ocasiones, ni con los cambios.

Sin duda, toca trabajar y mucho para evitar males mayores. Para el Eibar, lo importante no es la Copa y, si no se logra el pase, no pasa nada pero, al menos en Balaídos se debe mostrar una buena imagen.