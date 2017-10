El Levante llega a Ipurúa a ganar

Google Plus

Antonio Luna pelea por un balón en el Levante-Getafe / Foto: La Liga

La Sociedad Deportiva Eibar se medirá el próximo domingo al Levante UD en un partido que los armeros buscarán ganar para no meterse en más dificultades. El rival parece más asequible que en jornadas anteriores pero no por ello será un partido fácil, pues se antoja como enemigo directo en la lucha por seguir en Primera División un año más.

La dinámica del cuadro granota muestra una tendencia a la baja, ya que comenzó la Liga venciendo al Villarreal y empatando a equipos como Real Madrid o Valencia, dos de los más fuertes del campeonato. Sin embargo, con el paso de las jornadas los resultados han ido a peor y los de Juan Ramón López Muñiz no ganan desde el 21 de septiembre; en un mes han logrado 2 de 12 puntos posibles. Eso sí, el Levante todavía tiene margen respecto al descenso porque es duodécimo con 11 puntos, cinco por encima de la línea roja.

Contrariados

El último partido de los granotas fue en casa, en el Ciutat de Valencia. No les dejó satisfechos el empate contra el Getafe porque, aunque en la primera mitad mostraron poca capacidad ofensiva, en la segunda los cambios les sentaron bien. Tras el gol visitante, los valencianos crecieron; Bardhi dio alas al equipo y futbolistas como Antonio Luna (ex del Eibar) le dotaron de profundidad. Por otro lado, el descontento vino por dos posibles penaltis a favor no pitados y por una lesión: la de Alexander 'Nano' Mesa, cedido por el Eibar. Dejará al Levante sin su delantero dos meses y ya se buscan alternativas. A esta lesión hay que sumarle la de Iván López en defensa hasta abril.

El Levante es un equipo que, a pesar de las dificultades expuestas, tendrá armas para hacer daño al Eibar. Jugadores como Bardhi, Morales o Ivi ya han demostrado de qué son capaces. Para los armeros será una prueba muy dura y un indicativo de cuál es su nivel real opuesto en la balanza al de un enemigo directo. Aunque los puntos posibles sean los mismos de siempre, será un partido muy importante.