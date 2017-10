La mayor maldición de lesiones de rodilla asignada a Mendilibar

Google Plus

La mayor maldición de lesiones derodilla asignada a Mendilibar.

El club eibarrés tiene un gran problema desde hace unos meses, tiene en la enfermería hasta cinco jugadores por múltiples lesiones en el mismo lugar. El primero en caer fue Fran Rico, donde tuvo que ser intervenido en febrero de la temporada pasada donde no hay una fecha estimada para su regreso, donde hasta el momento el jugador gallego está viviendo un infierno desde que se lesionó por primera vez. Seguidamente cayó el meta Yoel Rodríguez, se lesionó en su tiempo libre donde al parecer apoyó mal y la rodilla se le fue, el meta gallego estará de vuelta bajo los palos a comienzos de año.

No fueron suficientes estas dos bajas en el esquema armero, sino que siguió a más, Pedro León fue operado con éxito por problemas internos que tenía en su rodilla izquierda, donde este está a punto de reaparecer. Iván Alejo, sin embargo se lesionó en la tercera jornada de liga en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla FC, donde se torció tras un salto con el lateral sevillista Sergio Escudero, donde al igual que Pedro, está a punto de reaparecer tras no entrenarse poco más de un mes. El último caso fue la lesión del central Iván Ramis, el centrar balear volvió a los terrenos de juego contra el Deportivo de la Coruña, pero no le fue de la mejor manera posible donde el delantero coruñés Florin Andone cayó sobre su pierna y tuvo que ser retirado en camilla tras sufrir un esguince de grado II-III con rotura del ligamento lateral interno y estará de baja diez semanas.

Estos cinco jugadores han sufrido en menos de un año lesiones similares de gravedad, y esto se puede deber al gran esfuerzo y cansancio que condenan una serie de entrenamientos, donde si se hacen consecutivamente semana tras semana se cogerá mayor ritmo y físico, pero hay una mayor posibilidad de lesiones en zonas frágiles como son las articulaciones, especialmente de las piernas (tobillos y rodillas).