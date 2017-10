Previa Eibar - Levante: vencer para ilusionar y respirar

Google Plus

Un Eibar- Levante en Primera de hace varias temporadas (fuente laliga.es)

La actual campaña 2017/18 no está siendo todo lo buena que el Eibar esperaría. Tras nueve jornadas de competición, la entidad armera es actualmente decimoséptima en la clasificación. Los armeros suman siete puntos y solamente han marcado tres goles. Como la temporada pasada, los tres equipos de abajo están sumando muy pocos puntos. Es por ello que los de Mendilibar no están en descenso. El choque entre guipuzcoanos y valencianos es clave para los locales, que de ganar, se colocarían con diez puntos. Los tres últimos, Málaga (1), Alavés (3) y Las Palmas (6) sufren para conseguir cada punto, pero bien harían los eibarreses en sumar, pues en cualquier momento, el descenso se puede hacer más caro y los vascos pueden caer en él.

El mayor problema de la Sociedad Deportiva Eibar es su falta de gol. Los azulgranas necesitan más de 31 tiros para cada hacer cada tanto. Por contra, ya han recibido 20 dianas, siendo el segundo equipo de Primera que más recibe, sólo por detrás de Las Palmas (22). En su último encuentro de Liga, sufrieron una derrota en el Bernabéu frente al Real Madrid (3-0). La lesión de Ramis fue sin duda otro grave contratiempo para los eibartarras. El zaguero mallorquín estará todo lo que queda de año fuera del verde. También permanecen en la enfermería Yoel, Iván Alejo, Fran Rico y Pedro León, si bien éstos dos últimos podrían volver a finales de diciembre.

De más a menos

El Levante, por su parte llega al enfrentamiento situado en duodécima plaza, con once puntos. Los de Orriols comenzaron el campeonato de forma excelente, situándose en puestos europeos en la jornada 5. Los de Juan Ramón López Muñiz rascaron un empate en el Bernabéu y otro ante el Valencia en el derbi. Posteriormente, realizaron su mejor partido de la temporada venciendo a una Real Sociedad pletórica (3-0). Sin embargo, en su siguiente partido en Sevilla ante el Real Betis Balompié fue un duro traspiés, del que en cierta forma aún no se ha recuperado el conjunto granota. 4-0 es un varapalo difícil de asumir. Desde aquel tropiezo, el Levante no ha conseguido vencer y acumula solamente 2 de los últimos 12 en juego, sumando ya cuatro jornadas sin vencer.

Tras la debacle en el Villamarín, el colista Alavés visitó el Ciudad de Valencia sin haber conseguido puntuar y consiguió la victoria. Los babazorros vencieron por cero a dos. Los dos últimos partidos del Levante se han saldado con tablas ante a priori rivales directos como Espanyol y Getafe. Los mediterráneos quieren vencer para olvidarse de la mala racha y poner tierra de por medio con el descenso. Pero contarán con cuatro bajas para este duelo. Iván López, Nano Mesa, Roger y Jason no podrán estar por lesión. En términos ofensivos, el Levante va a media de gol por partido. Promedio bastante superior a los conjuntos del fondo de la tabla. Para muestra, la suma de tantos entre los dos últimos (7) no iguala el rendimiento ofensivo del Levante UD.

Último partido

A mediados de esta semana, ambos conjuntos han jugado Copa. Los vascos cayeron en Ipurua ante el Celta (1-2), en la ida de los 1/16 de final del torneo del KO. El Eibar donó el importe de sus entradas a los damnificados por los incendios de Galicia. En un duelo marcado por este precioso gesto, los gallegos vencieron con tantos de Cabral y Guidetti. Sergi Enrich puso el gol para los locales. Los valencianos, por su parte, consiguieron vencer en Montilivi al Girona (0-2). Boateng y Doukuré dejaron al Levante a un paso de los octavos de final.

Onces iniciales

Mendilibar podría actuar con el siguiente once. Dimitrovic en portería, Juncá como LI, Arbilla y Oliveira como centrales, Ander Capa por la diestra. Como mediapuntas, Dani García y Escalante. Por delante, Inui y Bebé. En punta, Kike García y Sergi Enrich.

Juan Ramón López Muñiz jugaría con esta alineación. Raúl Fernández como arquero. Defensa compuesta por Antonio Luna en la izquierda, Chema y Postigo en el centro de zaga y Pedro López por la derecha. Lerma y Pier como MC. Por delante, línea de tres para Ivi (MI), Bardhi y Morales (MD) . Arriba Nano.