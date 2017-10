El Eibar acaba remontando a un conformista Levante

Google Plus

La SD Eibar ha logrado salvar un punto en Ipurúa tras empatar ante el Levante y remontar un 0-2 en contra. El conjunto de Mendilibar pues, no se ha reencontrado con la victoria que hubiese ido genial, pero lograr sumar, aunque sea un punto.

El conjunto armero ha vuelto a mostrar sus carencias defensivas cuando el Levante ha anotado dos goles en dos minutos, pero, por el contrario, en la parcela ofensiva se ha logrado anotar dos goles, cosa que aún no se había logrado hasta la fecha en esta temporada.

El partido empezó con un Eibar en busca de la posesión y el control del esférico y, desde el principio, intentó ser el protagonista del encuentro. De hecho, tuvieron las primeras ocasiones del partido, aunque, sin embargo, sin demasiada clarividencia y sensación de peligro.

La fragilidad defensiva eibarresa se volvió a hacer notar cuando, en dos minutos, dos disparos bastaron al Levante para ponerse dos arriba en el marcador. Primero marcó Morales – ex eibarrés – en el 34’ cuando se desmarcó muy bien por detrás de la defensa y, en el 37’, Enis Bardhi logró el segundo tras un buen pase.

Borrón y cuenta nueva decidió hacer el conjunto de Mendilibar y, con un Takashi Inui estelar, la segunda parte fue bastante buena de los azulgrana. Gracias a Inui llegó el primer gol, tras recibir una falta en el balcón del área que, Anaitz Arbilla, golpeó de forma magistral, imposible para el guardameta granota.

Con ese cambio de mentalidad respecto a la primera parte y el gol que metía a los de Mendilibar otra vez dentro del partido, el Eibar no paró de crear peligro. Y, ya en el 74’, Juncá se la puso a Takashi Inui, el japonés disparó desde la frontal y el rechace cayó en los pies de Charles que puso el empate en el casillero.

A partir del empate, fue el Eibar, como en casi todo el partido, el que buscó el gol constantemente, contra un Levante que tras el 0-2 se conformó y, ni siquiera con el empate, fue ambicioso y esperó las embestidas del Eibar, creando muy poco peligro a Dmitrovic.

Finalmente, empate entre Eibar y Levante en que, pese a marchar al descanso con un 0-2 en contra, dio la sensación de que podía haber ganado incluso el Eibar. Los fallos defensivos y la blandura, condenaron a los de Mendilibar al empate. Por su parte, el Levante, que lleva 5 jornadas sin conocer la victoria, se mostró conformista y se encerró atrás gran parte del partido.

El Eibar jugará en Anoeta en la próxima jornada ante la Real Sociedad, en un partido que se presenta complicado para el conjunto armero aunque la Real lleva una mala racha. Se verá si el conjunto de Mendilibar empieza a trazar una línea ascendente o, de lo contrario, sigue cosechando derrotas.

Takashi Inui, el estandarte de este Eibar

Esta temporada, no ha empezado de la mejor forma, sin duda, y en la parcela ofensiva Sergi Enrich no está a su mejor nivel. A este Eibar le cuesta generar peligro y ocasiones de gol pero, si alguien contribuye a eso, es Inui.

El japonés está a un gran estado de forma, justo al contrario que sus compañeros, y es el único referente ofensivo. Es un jugador diferencial y es el que más marca las diferencias en el conjunto azulgrana.

Ante el Levante, ha sido el artífice de la remontada pero, evidentemente, el japonés no lo puede hacer todo y necesita apoyarse en alguien y, ese alguien es, quién si no, Sergi Enrich. El Eibar necesita del mallorquín, Takashi Inui necesita del mallorquín y el mallorquín necesita del Eibar. Está claro que los goles de Sergi Enrich son fundamentales para el buen funcionamiento del equipo y, que sin él, Inui no tiene en quién apoyarse.