Reaccionando al partido: Eibar vs Levante

Cristian Rivera, frente al Real Madrid

El Eibar acabó empatando ante el Levante en un partido en el que, al Levante, le bastaron dos disparos a puerta para empatar y, por primera vez en toda la temporada, el Eibar logró anotar dos goles en un solo partido, aunque su delantero referencia, Sergi Enrich, sigue sin suerte de cara a puerta.

Takashi Inui, el estandarte de este Eibar

Esta temporada, no ha empezado de la mejor forma, sin duda, y en la parcela ofensiva Sergi Enrich no está a su mejor nivel. A este Eibar le cuesta generar peligro y ocasiones de gol pero, si alguien contribuye a eso, es Inui.

El japonés está a un gran estado de forma, justo al contrario que sus compañeros, y es el único referente ofensivo. Es un jugador diferencial y es el que más marca las diferencias en el conjunto azulgrana.

Ante el Levante, ha sido el artífice de la remontada pero, evidentemente, el japonés no lo puede hacer todo y necesita apoyarse en alguien y, ese alguien es, quién si no, Sergi Enrich. El Eibar necesita del mallorquín, Takashi Inui necesita del mallorquín y el mallorquín necesita del Eibar. Está claro que los goles de Sergi Enrich son fundamentales para el buen funcionamiento del equipo y, que sin él, Inui no tiene en quién apoyarse.

La defensa sigue sin despertar

La defensa sigue siendo el principal quebradero de cabeza de Mendilibar y se debe empezar a mejorar ya. Está claro que la baja por lesión de Iván Ramis es dolorosa, como lo fue la de Lejeune este verano cuando decidió irse al Newcastle de Benítez, pero no hay excusas. Una buena defensa es el mejor ataque decían y, si en defensa no se mejora, será imposible ganar partidos, y más si ofensivamente, al equipo le cuesta anotar goles.

Al Levante le bastaron dos tiros a puerta en todo el partido para empatar, con lo que los datos evidencian los hechos. Mendilibar y sus pupilos tienen mucho trabajo pero, si se logra mejorar atrás y, arriba se anota con un poco más de facilidad, el equipo puede empezar a coger una buena dinámica.

Un Levante muy conformista

El Levante lleva 5 jornadas sin conocer la victoria, pero ante el Eibar no lo parecía. Tras anotar los dos goles en la primera mitad, en la segunda, los granotas salieron al verde muy conservadores, encerrándose atrás y sin ambición ninguna. Pero, cuando el conjunto eibarrés remontó el encuentro y puso la igualada en el marcador, esa actitud tampoco cambió y lo pudieron pagar muy caro.

La poca efectividad armera les acabó salvando de quizás no el mejor planteamiento, sobre todo cuando llegó el empate. Si el Eibar hubiera tenido un poco más de suerte de cara a puerta, estaríamos hablando, seguramente, de una victoria del Eibar.