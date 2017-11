Menos que nunca

Google Plus

A comienzos de temporada parecía que esto era impensable de que pasara, con nueve jugadores en el centro del campo, posiblemente José Luis Mendilibar tenga que llamar a Imanol Sarriegui para jugar el derbi del próximo fin de semana ante la Real Sociedad en Anoeta por múltiples bajas. A comienzos de temporada se esperaba que Fran Rico estuviera a las órdenes del técnico vizcaíno, pero recayó y se confirmó que estará de baja al menos otros cinco meses más.

La baja del gallego parecía más que suficiente en el esquema de Mendilibar, pero sin embargo a esta alturas, no solo es la de Fran Rico, sino que para la undécima jornada será baja también la del capitán Dani García por acumulación de tarjetas amarillas, junto al argentino Gonzalo Escalante, tras sufrir un esguince de rodilla que lo dejará apartado de los terrenos de juego las próximas semanas.

Sin embargo, la mala fortuna que tiene el técnico eibarrés con las lesiones, no le valió únicamente con tener tres bajas en la medular, si no que Cristian Rivera no se sabe aún si podrá disputar el derbi por una tendinitis en el tendón de Aquiles, donde es posible que este únicamente Joan Jordán solo en el partido de la próxima jornada. A estas bajas se suman la de Pedro León e Iván Alejo, este último pisará de nuevo el césped tras su lesión en septiembre. Para este partido únicamente los mediocentros disponibles son Rubén Peña e Inui, donde está prácticamente asegurado de que José Luis Mendilibar se lleve a Imanol Sarriegui al derbi, donde fue titular en la eliminatoria de Copa del Rey, donde además el pasado año disputó varios partidos de liga con el primer equipo además de la ida y la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

Este año, las lesiones son la cara oscura que se le ha presentado a Mendilibar, pero pese a estas lesiones, tras este próximo fin de semana habrá un largo parón liguero por partidos de selecciones, donde tras conocerse el horario de la duodécima jornada frente al Real Betis Balompié, el conjunto eibarrés no jugará partido oficial hasta el lunes veinte de noviembre, lo que dará tiempo de prepararse para el duro choque frente al conjunto sevillano y dará tiempo de recuperarse las distintas lesiones que tiene el conjunto armero.